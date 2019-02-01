Nalbant: “Lige hazırız”

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'ün kalecisi Emre Nalbant, Cihangir ile oynadıkları kupa karşılaşmasında gösterdikleri iyi ve mücadeleci futbol ile lige hazır olduklarını söyledi.

Emre sözlerine, takım olarak devre arası hazırlık dönemini çok iyi değerlendirdik. Takımdan ayrılan arkadaşlarımızın yerine gerekli takviyeleri de yaparak takımımızın gücüne güç kattıklarını söyleyerek başladı.

Kıbrıs Kupası maçında Cihangir ile zorlu bir maç oynadıklarını söyleyen deneyimli kaleci, “Bu maç bizim kendimizi görmemiz açısından çok önemliydi. Bu maçta kazanmak veya kaybetmekten daha önemli olan şey takımımızın sahada gösterdiği mücadeleydi” dedi. Nalbant, Cihangir maçındaki iyi ve mücadeleci futbol ile lige hazır olduklarını ifade etti.

“Karşıyaka zor deplasman”

Ligin ikinci devresine haftasında Karşıyaka deplasmanı ile başlayacaklarını söyleyen Emre, “Karşıyaka deplasmanı bu ligdeki en zor deplasmanlardan biri. Saha ve seyirci avantajını çok iyi kullanan bir ekip. Takım olarak bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık, hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olsun” dedi.

“Camia olarak kenetlendik”

Hamitköy camiası olarak kenetlendiklerini ve tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyen Emre, “Tüm takım buna odaklanmış durumda. Takımdaki arkadaşlık ve hocalarımızın futbolcularla olan iletişimi üst düzeyde ve bu da bizi olumlu yönde etkiliyor” dedi.

“Taraftarımız da bizi yalnız bırakmıyor gerek iç saha gerekse dış sahada her zaman yanımızda ve bize inanmış durumda. Önümüzde 15 final niteliğinde maçımız var. Bu maçlar da en iyi şekilde mücadele ederek hedefimiz olan Süper Lig’e çıkacağımıza takım olarak inancımız tamdır” diyen Emre “2. devrenin tüm kulüplere ve futbolcu arkadaşlarma hayırlı olmasını dilerim” dedi.