Nakliye uçağı düştü: 100'den fazla ölü!

Cezayir'de çok sayıda asker ve sivili taşıyan askeri nakliye uçağı, Cezayir'deki Boufarik Havalimanı yakınlarında düştü.

Cezayir medyası, çoğu askeri personel 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Bazı yerel kaynaklara göre ise ölü sayısı 200'ü aşabilir.

Haberlere göre, askeri nakliye uçağı, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Havalimanı yakınlarındaki kara yoluna düştü. Uçakta, çok sayıda asker ve sivilin olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkili birimlerin olay yerine intikal ettiği kaydedildi. 14 ambulansın olay yerinde olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cezayir'de 4 yıl önce de askeri personel ve ailelerini taşıyan bir uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti.