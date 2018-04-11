Nakliye uçağı düştü: 100 ölü!

SAVUNMA BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu yaklaşık 100 kişinin öldüğü belirtildi.



Yerel basının Blida'daki sivil savunma ekiplerine dayandırdığı haberlere göre, olayda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.



Söz konusu haberlerde, Rus yapımı "Ilyushin" tarzı uçağın Cezayir Hava Kuvvetleri tarafından personel taşıma ve lojistik amaçlı olarak kullanıldığı ifade edildi.



Öte yandan Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde ise uçağın düştüğü bilgisi teyit edilirken, "şu ana kadar uçakta yolcuların olup olmadığına ilişkin bilgiye ulaşılamadığı" ifade edildi.



Uçağın ülkenin güneybatısındaki Beşar vilayetine gitmek üzere havalandığı kaydedilen haberde, olası kurbanlara yardım için olay yerine sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı



SAVUNMA BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI



Cezayir Savunma Bakanlığı da uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Boufarik Askeri Üssü'nden, ülkenin batısındaki Tinduf vilayeti, oradan da güneybatıdaki Beşar vilayetine gidecek olan askeri nakliye uçağı, askeri üssün çevresindeki boş bir tarım arazisine düştü. Bakanlık, uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.



GENELKURMAY BAŞKANI OLAY YERİNDE



Bu arada Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayıd Salih'in uçağın düşmesinin akabinden olay yerine intikal ettiği belirtildi.



Savunma Bakanlığı ise uçağın düşme nedeni ile ölü ve yaralılar hakkında bilgi vermedi.



Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Havalimanı yakınlarında bugün bir askeri nakliye uçağının düştüğü açıklanmıştı.

Cezayir'de çok sayıda asker ve sivili taşıyan askeri nakliye uçağı, Cezayir'deki Boufarik Havalimanı yakınlarında düştü.

Cezayir medyası, çoğu askeri personel 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Bazı yerel kaynaklara göre ise ölü sayısı 200'ü aşabilir.

Haberlere göre, askeri nakliye uçağı, ülkenin kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Havalimanı yakınlarındaki kara yoluna düştü. Uçakta, çok sayıda asker ve sivilin olduğu belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkili birimlerin olay yerine intikal ettiği kaydedildi. 14 ambulansın olay yerinde olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cezayir'de 4 yıl önce de askeri personel ve ailelerini taşıyan bir uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti.