Nakil oldu Kalbine yenildi

Devrim DEMİR

Yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve organları bağışlanan 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün böbreklerini alan 55 yaşındaki Nabi Aşık, dün gece yarısı ameliyatın ardından ‘Kalp yetmezliği’ sonucu hayatını kaybetti.

2 yıldır diyaliz hastası olan ve hipertansiyonu olduğu öğrenilen Âşık’ın geçtiğimiz yıllarda ‘anjiyo’ olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Nefrolog Doktor Deren Oygar, hastanın geçirdiği rahatsızlığının nâkile bağlı olmadığını kaydetti.

Oygar, Nadi Âşık’ın 2 yıldır diyaliz hastası olduğunu ve nakil beklediğini anlattı.

Oygar: “Geri getirildi stent takıldı ”

Nefrolog Doktor Deren Oygar, hastanın ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği sonucu saat 01.00-06.00 sıralarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Oygar, ameliyat olan hastanın 2 yıldır diyalize girdiğini, hafta sonu bağışlanan organ nakli ameliyatına dün gece alındığını kaydetti. Bir önceki operasyonda sıkıntı olmadığını ifade eden Oygar, hastanın ameliyatının tamamlandıktan sonra uyandırıldığı sırada kalp ritim bozukluğu yaşadığını hemen müdahale edilerek hayata döndürüldüğünü ifade etti.

“Hasta döndürüldükten hemen sonra, anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Gerekli müdahalelerin ardından, yoğun bakıma alındı. Hastayı dün gece 01.00-06.00 saatleri arasında kaybettik. Her hangi bir ameliyatta komplikasyon gerçekleşebilir, hastamız diyaliz hastası ve hipertansiyonu olan biriydi. Bu beklenmedik ölüm nakil nedeniyle gerçekleşmedi, böbrek hastaları ameliyat esnasında bir üst daha risklidir” dedi.

Bugün ikindi namazından sonra defnedilecek

Beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Nabi Aşık’ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Aşık’ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra defnedilecek.