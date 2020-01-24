Nakil için Türkiye’ye gitmesi gerekiyor

Üç yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve vize borcunu ödeyemediği için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Filipinli 36 yaşındaki Ilya Villanueva Mawngayan, ‘nakil gereken’ 1 buçuk yaşındaki bebeğine böbreğini verebilmek için yardım istiyor…

1 yaşından itibaren iki böbreğinde de ciddi sorun olduğu belirtilen küçük bebek Ilya Villanueva Mawngayan, beş aydır her gün, saatlerce diyalize giriyor… Annenin böbreği bebeğe uyumlu olmasına karşın, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ‘Çocuk Nefroluğu olmadığı için’, Türkiye’ye sevk edilmesi gerekiyor…

Devrim DEMİR

Üç yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve vize borcunu ödeyemediği için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Filipinli 36 yaşındaki Ilya Villanueva Mawngayan, ‘nakil gereken’ 1 buçuk yaşındaki bebeğine böbreğini verebilmek için yardım istiyor…

1 yaşından itibaren iki böbreğinde de ciddi sorun olduğu belirtilen küçük bebek Ilya Villanueva Mawngayan, beş aydır her gün, saatlerce diyalize giriyor… Annenin böbreği bebeğe uyumlu olmasına karşın, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ‘Çocuk Nefroluğu olmadığı için’, Türkiye’ye sevk edilmesi gerekiyor…

Sadece babanın maaşı ile bebeğin kullandığı ilaçları ve ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntılar yaşayan aile, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Çocuk Nefroloğu olmadığı için nakil işlemi için bebeklerini Türkiye’ye götürmek zorunda.

Bir buçuk yaşındaki kız bebeği 5 aydır diyalize giren Mawngayan, bebeğine böbreğini vermek için birçok sağlık taramasından geçti.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde Çocuk Nefroloğu olmadığı için aileye nakil işleminin Türkiye’de yapılması önerildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servis Sorumlu Doktoru Nefrolog Deren Oygar, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Oygar, babanın sigortasının tam olmasına rağmen annenin vize borcu olduğunu, hastanedeki tetkikleri için birçok girişim yaptıklarını kaydetti.

Belirtileri 1 yaşında başladı

Ülkesi Filipin’den çalışmak için adaya 2011 yılında geldiğini anlatan Ilya Villanueva Mawngayan, 6 yıl Kıbrıs’ın güneyinde bir evde yardımcı olarak çalıştığını söyledi.

Eşi ile evlendikten sonra Kıbrıs’ın kuzeyine 2017 yılında yasa dışı yollardan giriş yapmak zorunda kaldığını da söyleyen Ilya Villanueva Mawngayan, kız çocuklarının 2018 yılında dünyaya geldiğini kaydetti.

Kızının 1 yaşındayken çok rahatsızlandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürdüklerini ifade eden Mawngayan, “Kızım sürekli kusuyordu. Çok ağlıyordu hastaneye götürdük. İlaç verdiler, mide rahatsızlığı dediler. Özel bir hastanede kızımın böbreklerinin iyi olmadığını ve diyalize girmesi gerektiğini söylediler. 1 Ağustos tarihinde bizi Lefkoşa Hastanesi’ne sevk ettiler. Doktor takip ettikten sonra diyaliz makinesine girmesi gerektiğini öğrendik.”

Tek göz odada her gün makineye bağlanıyor…

Lefkoşa Surlariçi’nde, toplamda 6 ailenin kaldığı bir evin odasını kiralayan aile, bebeklerinin diyaliz işlemini de burada yapıyor. Her akşam saat 19.00’da makineye bağlanan bebek, sabah 07.00’ye kadar bağlı kalıyor.

Ayda 400 TL verdikleri odanın çatısının da akıttığını anlatan anne, “Bir ev 6 kişiye kiralandı. Çaresizlikten biz de odanın birini kiraladık. Bebeğim diyalize bağlı olduğu için elektrik parası nedeniyle diğer ailelerle aramızda sürekli sorun yaşanıyor. Doktoru bana özel bir oda spreyi verdi, bebeğim bu makineye bağlı olduğu zaman nefes alması için onu kullanıyorum” dedi.

İlaçları, bez ve mamaya babanın maaşı yetmiyor…

Eşinin aylık 3 bin TL maaş aldığını gelirlerinin kısıtlı olması nedeniyle bebeklerinin bez ve mama ihtiyacı yanında ilaçlarını almakta güçlük çektiklerini ifade eden anne Ilya Villanueva Mawngayan, “Diyalizden kurtulmak istiyoruz. Bebeğim çok küçük ve birçok sıkıntılar yaşıyor. Hasta olmasını istemiyorum artık, bez, ilaç ve mamalarını almakta güçlük yaşıyoruz. En büyük dileğim bir an önce bebeğime böbreğimi vermek” dedi.

“Bebeğime böbreğimi verebilirim”

Bir takım tahlillerden sonra bebeği ile böbreğinin uyuştuğunu kaydeden anne Ilya Villanueva Mawngayan, “Benim vize borcum nedeniyle pasaportuma mühür vurulamıyor. Türkiye’de nakil işlemi olabilir ancak ben çıkış yapamıyorum. Doktor bebeğimin nakil olmadığı takdirde, hayatı boyunca makineye bağlanabileceğini söyledi. Bu durum beni çok üzüyor, bir an önce bebeğime böbreğimi vermek istiyorum” dedi.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yıllardır ailelerini görmüyorlar

Ilya Villanueva Mawngayan, Filipin’den çalışmak için 2011 yılında adaya geldiğini, eşinin de, kendi ailesinin de maddi durumları iyi olmadığı için yardım göremediklerini söyledi.

Mawngayan, 5 yıldır maddi sıkıntılar nedeniyle ailesi ile görüşmediğini kaydetti.





Lefkoşa Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servis Sorumlu Doktoru Nefrolog Deren Oygar, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Oygar: “Tahlil aşaması devam ediyor”

Nefrolog Doktor Deren Oygar, bir buçuk yaşındaki kız bebeğin sıkıntıları olduğunu ancak hastanede Çocuk Nefroloğu olmadığı için aileyi nakil için Türkiye’ye yönlendirdiklerini kaydetti.

Oygar, yapılan bir takım araştırmalarda babanın sigortası olduğunun ancak, annenin vize borcu olduğu için bir takım sıkıntılar doğduğunu belirtti.

Bebeğin Türkiye’ye gitmesi için annenin ülkeden çıkış yapamadığını kaydeden Oygar, tahlil aşamasının devam ettiğini söyledi.