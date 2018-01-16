Nafia Akdeniz: Keşke dağınık kalsa bazen
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Öğretim görevlisi)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tüm ve tam zamanlarda şairdim, sadece. Ve vardı mutlaka fotoğraf da yine.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hissedilen zamanda şiir.
Kayıtsız kalamadığım şey… Ses ve görüntü kirliliği
En büyük pişmanlığım… Fiziksel özelliklerimin elverdiği sporlara emek vermemek.
En büyük sevincim… Kızım
Hayatımın dönüm noktası… Şimdiye kadar iki dönüm noktası oldu hayatımda; edebiyat okumak ve anne olmak.
Beni en çok etkileyen yazar… Irvin Yalom
Başucumdaki kitap… Eckhart Tolle, A New Earth
En keyif aldığım müzik… Jazz
En son izlediğim film… Noviembre
Kendim için son aldığım şey… Mehmet Yaşın’ın Sınırdışı Saatler kitabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldivenlerim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sipariş listelerim var kitapçılarda, uğrayınız J
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bıraksam keşke dağınık kalsa bazen
Kendimde beğendiğim özellik… Var olma biçimlerimde ısrarcılığım.
Olmasa da olur… Hashtag
Olmazsa olmaz… Deniz
En iyi yaptığım yemek… Spaghetti diyor kızım
Hayalimdeki dünya… Doğaya hükmetmeye çalışan insanın acizliğini kabul edip yaşamını bu bilinçle yeniden düzenlediği dünya.
Aşk benim için… İnandığım tek mevki
Onunla çok tanışmayı isterdim… Ken Robinson
Görmek istediğim yer… Kapalı Maraş
Mutlaka yapmak istediğim… Takvimler ve saatler olmadan yaşayabileceğim bir dönem.
Son olarak söylemek istediklerim… Yükümlülük ve yaratıcılık; anlamlarının birbirine yaklaştığı bir hayattır hedefim.