Nafia Akdeniz: Keşke dağınık kalsa bazen

(Öğretim görevlisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kararlı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tüm ve tam zamanlarda şairdim, sadece. Ve vardı mutlaka fotoğraf da yine.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hissedilen zamanda şiir.

Kayıtsız kalamadığım şey… Ses ve görüntü kirliliği

En büyük pişmanlığım… Fiziksel özelliklerimin elverdiği sporlara emek vermemek.

En büyük sevincim… Kızım

Hayatımın dönüm noktası… Şimdiye kadar iki dönüm noktası oldu hayatımda; edebiyat okumak ve anne olmak.

Beni en çok etkileyen yazar… Irvin Yalom

Başucumdaki kitap… Eckhart Tolle, A New Earth

En keyif aldığım müzik… Jazz

En son izlediğim film… Noviembre

Kendim için son aldığım şey… Mehmet Yaşın’ın Sınırdışı Saatler kitabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldivenlerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sipariş listelerim var kitapçılarda, uğrayınız J

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bıraksam keşke dağınık kalsa bazen

Kendimde beğendiğim özellik… Var olma biçimlerimde ısrarcılığım.

Olmasa da olur… Hashtag

Olmazsa olmaz… Deniz

En iyi yaptığım yemek… Spaghetti diyor kızım

Hayalimdeki dünya… Doğaya hükmetmeye çalışan insanın acizliğini kabul edip yaşamını bu bilinçle yeniden düzenlediği dünya.

Aşk benim için… İnandığım tek mevki

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ken Robinson

Görmek istediğim yer… Kapalı Maraş

Mutlaka yapmak istediğim… Takvimler ve saatler olmadan yaşayabileceğim bir dönem.

Son olarak söylemek istediklerim… Yükümlülük ve yaratıcılık; anlamlarının birbirine yaklaştığı bir hayattır hedefim.