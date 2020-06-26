Naci Talat unutulmadı
CTP eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 29’uncu yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anılıyor.
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Kıbrıs’ta barış ve demokrasi mücadelesinin unutulmaz ismi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 29’uncu yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anılıyor.
1972 ile 1991 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Genel Sekreterliğini yapan Naci Talat; 26 Haziran 1991’de, 46 yaşındayken Londra’da hayata veda etmişti…
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