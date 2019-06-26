Naci Talat özlemle...

Cumhuriyetçi Türk Partisi eski genel sekreterlerinden Naci Talat, ölümünün 28'inci yıldönümünde mezarı başında anılıyor.

Anma törenine çok sayıda seveninin yani sıra 4'lü Koalisyon Hükümeti Başbakanı, CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP milletvekilleri katıldı.

İncirli: "Apaydınlık gelecek kurmak, boynumuzun borcu"

Naci Talat'ın kızı CTP Milletvekili, Dr. Sıla Usar İncirli, babasının herkesi kucakladığını söyledi

İncirli, babasının anma töreninde yaptığı konuşmada, apaydınlık bir dünya kurmanın boynunun borcu olduğunu belirtti.

Usar'ın konuşması şöyle: Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin efsanevi genel sekreteri, kimilerinin Naci Abisi, kimlerinin Naci yoldaşı, annemiz Vesile’nin sevgili eşi, Talat’ın ve benim babamız, Derin, Naci Talat ve Mira’nın hiç görmedikleri dedeleri, Naci Talat, 1945’te Büyükkonuk’ta topraktan hanay bir köy evinde doğdu. Savaş sonrası yıllarda geçti çocukluğu. O zamanlarda çocuklar ve anneler sıklıkla hastalanıyor ve yaşamlarını yitiriyorlardı. O da 8 yaşında tifoya yakalandı. Ama yaşama tutundu, hayatta kaldı ve insanları, doğayı, Kıbrıs’ı ve yaşamın ta kendisini çok severek büyüdü. Okumayı, yazı ve şiir yazmayı, saz çalıp türkü söylemeyi de çok sevdi. Okudukça daha çok yazdı, yazdıkça daha çok konuştu, konuştukça daha çok insana ulaştı. Öyle uzundu ki kolları bu ülkede yaşayan herkesi kucaklayabildi. Şimdi yeni yeni anlıyor, yeni yeni öğreniyorum, kırgınlıklıkları, kızgınlıkları, hayal kırıklıkları da oldu hiç sözünü etmediği. Öyle yüceydi ki gönlü, kimseye küsmedi. Bir tek gün şikayet etmedi, mücadelesinin hızını hiç kesmedi. “Biz birbirimizi sokakta bulmadık” diyerek kimseden vaz geçmedi, mücadeleyi kitlelere yaydı, çoğalttı. Naci Talat ve arkadaşları, Kıbrıslı Türklerin kimliğini, kişiliğini, onurunu korumak, Kıbrıs’a eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barışı getirmek için dikenli bir siyasi yolu yürüdüler. Onlara neler söylenmedi ki? Barış istedikleri için hain dendi, özgürlük ve demokrasi istedikleri için türlü baskı, saldırı ve hakarete maruz kaldılar, tutuklandılar, hapis yattılar. Sadece bir zümre için değil ülkede yaşayan her birey için adalet istedikleri için karalandılar. “Demokrasicilik oynayan bir topluluk görünümü bize yakışmaz” derken baskıcı yönetimlerin iki yüzlülüğünü, toplumun demokrasiye özlemini anlatıyordu. Bugün geriye dönüp baktığımda bu kadar saldırı karşısında dirençlerini, onurlu duruşlarını nasıl korumuş olduklarına, yaptıkları siyasetin seviyesini nasıl asla düşürmediklerine şaşıyorum ve büyük bir hayranlık duyuyorum. Baskıları, iftiraları, saldırıları göğüslediler. Bunları yapanlardan korktukları için değil değil onların işgal ettikleri makamlara duydukları saygıdan. Çünkü biliyorlardı gün gelecek ülkeyi CTP yönetecek. Çünkü biliyorlardı bu ülkede eşit, adil, özgür, demokratik bir düzeni sadece CTP kurabilir. Bu ülkeye iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm CTP ile gelebilir. Bu gerçeği biliyor ve tüm kalpleriyle inanıyorlardı.

"En önemli özelliklerinden biri özgüveniydi"

"Değerli dostlar, Naci Talat’ın en önemli özelliklerinden biri özgüveniydi. Bu güven öyle yoğundu ki CTP’nin de karakteri oldu. Kendi ayakları üzerinde durabilen özgür bir ülke hedefi bu güvenin tezahürüdür. “CTP kedinin kuyruğunda maşrapa değildir” sözü tam da kendi kendine güvenen, özerk siyasetini oluşturabilen, güçlü bir partiyi tarif etmekteydi. 28 yıl geçti sevgili babamı yitireli. Mücadele bitmedi, sürüyor. Binlerce CTP’li ile beraber hep bir ağızdan verdiği sözü tutmak için bu ülkedeki kadınların, erkeklerin, gençlerin, çocukların yanındayız. Boynumuzun borcu olsun çocuklar! Sizlere başak gibi aydınlık, başak gibi bereketli, savaşsız, sömürüsüz, apaydınlık bir dünya kurmak bizim boynumuzun borcu olsun çocuklar!"

Erhürman: Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

4'lü Koalisyon Hükümeti Başbakanı, CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhurman, Naci Talat'ı her gün andıklarını belirtti, "Yaptıkları söyledikleri yazdıkları ile bugüne ışık tuttu. Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor onu büyük bir özlemle anıyoruz" dedi.