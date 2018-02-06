N.Ş’ye 3 gün tutukluluk

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti’ne götürerek ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu iddia edilen 28 yaşındaki N.Ş bu sabah yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

‘Adam öldürme’, ‘İnsan kaçırma’ ve ‘Ciddi darp’ suçlamasıyla yargılanan N.Ş hakkında 3 gün daha tutukluluk kararı alındı.

Hatırlanacağı üzere N.Ş olay sonrası Kıbrıs’ın güneyine kaçmış, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü sabaha karşı Akyar geçiş noktasından polise teslim olmuştu.