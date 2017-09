Müzikte En Yeniler…

Ersin Kaşif

Mick Jagger yeni şarkılarının “değişen politik durumun getirdiği bilinmezlik ve anksiyete”nin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylüyor

MICK JAGGER’DAN İÇ SAVAŞ VE POLİTİK SKANDALLAR ÜZERİNE İKİ ŞARKI

Adres müzik okurları, Mick Jagger, yayınladığı iki yeni şarkıyla öyle bir dönüş yaptı ki! Yeniden hayran olacaksınız.‘Gotta Get A Grip’ ve ‘England Lost’ ismindeki bu iki şarkı Mick Jagger tarafından “içinde yaşadığımız zamanın meydana getirdiği kafa karışıklığı ve hüsran”a tepkiler olarak yansımış. Yani kafası karışıklar için mi desek? Mick Jagger yeni şarkılarının “değişen politik durumun getirdiği bilinmezlik ve anksiyete”nin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylüyor. Bu iki şarkısında uzayıp giden gitar melodileri ve vurgulu davul ritmlerine günümüzde yaşanan olaylara Mick Jagger’ın iğneleyici yorumu da ekleniyor. ‘England Lost’ şarkısında gittiği bir futbol maçından yola çıkarak ülkesinin aynı dönemde yaşadığı yol ayrımlarıyla bir bağlantı kuran sanatçı ‘Gotta Get A Grip’ şarkısında ise savaş ve politik skandallar hakkındaki düşüncelerini meydan okurcasına dışa vuruyor. Mick Jagger iki şarkılık bu yeni single’ı hakkında şunları söylüyor: “Bu iki şarkıyı Nisan’da yazdım ve doğrudan yayınlamak istedim. Tüm bir albümü hazırlamak şarkıları bitirdikten sonra bile tüm plak şirketi hazırlıklarıyla birlikte çok uzun zaman alıyor. Yeni akımlara göre hareket etmek her zaman yenileyici oluyor. Ayaküstü bir kayıt yapıp hemen yayınlayabildiğimiz zamanlara bir atıfta bulunmak istedim. Bu iki şarkıyı çıkarmak için önümüzdeki seneyi bekleseydim şarkılar anlamlarını tamamen yitirebilirlerdi.” Bizden de dinlemesi kalıyor! (EMI Music Haber).

EN HAREKETLİ HİT ŞARKILARINA BİR YENİ DAHA

Bu yaz raflara birçok şarkı eklendi. Eğlence yerleri tıkabasa doldu. Yazın sonuna gelindi ama yaz sıcakları ve heyecanı devam ediyor. Portekizli müzisyen ve prodüktör Sergio Silva’nın sahne ismi olan Kokab müziğe getirdiği taze yaklaşımla dikkatleri üzerine çekiyor. Kokab’ın yepyeni şarkısı ‘Got U (Ready or Not)’yu iTunes üzerinden satın almak ve dijital platformlardan hemen dinleyin: https://UMGTurkey.lnk.to/kokabEm House, hip hop, soul ve indie türlerini kendine has yaklaşımıyla bir araya getiren Kokab, çıkış single’ı ‘Got U (Ready or Not)’ ile yazın geri kalanında aklınızdan çıkmayacak! Resmi olarak yayınlanmasından önce Youtube üzerinde 13 milyon izlenme alarak dikkatleri üzerine çeken bu şarkının potansiyeli Big Top Amsterdam tarafından fark edildi. Çıkışından itibaren dünyanın pek çok farklı yerinde radyolar tarafından çalınan ‘Got U (Ready or Not)’ Rusya’da iTunes ve dans listelerine hızlı bir giriş yaptı. Yazın yeni hitini kaçırmayın! (Emı Music Haber).