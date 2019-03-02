"Müzik İnsanları Birbirine Bağlar" gecesi bu akşam...

'Müzik İnsanları Birbirine Bağlar' etkinliği bu akşam 1984 Bar'da gerçekleşiyor. İki toplumun buluşacağı müzikli eğlence gecesi saat 21.39'da başlayacak. Herkesin katılabileceği etkinlikte, aynı şarkılar Rumca ve Türkçe olarak söylenecek. Geceye Kıbrıs'ın güneyinden ve kuzeyinden birçok kişinin katılım göstermesi bekleniyor.