Hüseyin ÖZBARIŞCI

Zümrütköy’de yaşayan ve Güzelyurt’ta bazı eğlence mekânlarında canlı müzik yapan Buğra Koççat, müziğe küçük yaşlarda başladığını ve şarkı söylerken huzur bulduğunu söylüyor.

“İnsanların duygularına dokunmak çok güzel bir his”

Küçük yaşlarda müziğe başlayan Koççat düşüncelerini şöyle aktarıyor: “Müzik benim çocukluğumdan beri hayatımda yer alan ve asla vazgeçemeyeceğim bir hobimdir. Şarkı söylerken adeta ruhum huzur buluyor. Küçüklükten beri şarkı söylemeyi, dinlemeyi oldukça seven birisiyim. Önceden sadece söylüyordum sonra lise hayatımda gitar çalmaya başladım. Sahne almaya başladım, sahneye ilk çıktığımda herkeste olduğu gibi oldukça heyecanlı ve henüz buna hazır değildim. Fakat zamanla sahne almaya devam ettikçe ve kendimi geliştirdikçe ilerlemeye başladım. Her geçen gün inşallah daha da iyi olacağım. Hedef ve amaçtan ziyade bu işi çok seviyorum, insanların duygularını dile getirmek ve onları şarkı söyleyerek etkilemem, onlar tarafından sevilip sayılmam çok güzel bir his... Kısaca müzik benim yaşam stilim diyebilirim.”