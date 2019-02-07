Müzede yer alacak 20 isim anketle belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Kıbrıs toplumuna yön veren, hâli hazırda yaşayan ve aramızdan ayrılan şahsiyetlerden iz bırakmış kişileri gelecek nesillere taşımak adına müzede sergilenecek olan heykellerin belirlenmesi için 28 Aralık 2018 tarihinde başlatılan anket çalışmaları tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, online, gazeteler ve sahada olmak üzere eş zamanlı başlatılan anket çalışmalarında 2 bin katılımcıya Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesini şekillendirmek için sorulan sorular sonucunda, ilk etapta sergilenecek olan Kıbrıs ile ilişkili toplumun her kesimden en fazla tercih edilen 20 değerli şahsiyetin heykellerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Farklı yönetmelerle 2 bin kişiye anket çalışması uygulandı…

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke olmak üzere 6 ana bölge mahalleleri randomize olarak belirlenerek 40 anketör tarafından sahada yapılan anket çalışmasında her üç evden biri çalışmaya dahil edildi ve her girilen evde erkek-kadın ile yaş kotaları dikkate alındı. Anket formlarında, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi oluşumunu belirlemeye yönelik sorular yanında sosyo-demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular yer aldı. Anketin sahada yapılan kısmında Kıbrıs adasının çeşitli bölgelerinde yaşayan 1000 kişi, anketin web üzerinden yapılan kısmında ise yine 1000 kişi olmak üzere toplam 2000 kişiye ulaşıldı. Yapılan anketlerin sonuçlarında Kıbrıs Türk toplumu tarafından en fazla tercih edilen 20 şahsiyet belirlendi.

Vefa borcu ödemenin mutluluğu ifade edildi…

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren, gerek siyasî gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen, toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerini yaparak Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde sergileyeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bir parçası olacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde yapılacak olan çalışmaların müzede yer alacak olan heykellerde olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunun istekleri doğrultusunda şekillendirileceğini dile getiren Prof. Dr. Özkul, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumumuzun tarihinde iz bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren önemli şahsiyetlere böylece vefa borcumuzu da ödemiş olmanın mutluluğunu duyacağız” dedi.

Yapılan anket çalışmaları sonucuna göre Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nde heykeli yapılacak 20 kişi: