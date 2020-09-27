“Müzakerelerin yol haritası”

Haftalık Simerini “Guterres’in Yol Haritası… Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Planlamasını Açıklıyoruz” başlıklı manşet haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamak niyetinde olduğu Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri prosedürünün şu 4 adımda başlayacağını iddia etti:



1-BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un temasları: İlk aşamada prosedürel nitelikte bir görüşmeyi netleştirmek için bütün taraflarla temaslara başlayacak.



2-Crans Montana tipi ön hazırlık görüşmesi veya telekonferansı: Bu görüşmeye müzakerecileri ile birlikte iki lider, garantör güçler, Guterres ve Lute katılacak. Hedef referans şartları, 2014 Ortak Açıklaması, yakınlaşmalar ve Guterres maddeleri üzerinde anlaşma.



3-Özlü Müzakereye Ön Hazırlık: Prosedürel görüşmede anlaşma sağlanırsa, özlü müzakereler için şartların da oluşturulması gerekecek. Antonio Guterres Kıbrıs Özel Danışmanını, yani Espen Barth Eide’nin yerine birini atayacak.



4-Özlü Müzakere: Crans Montana tipi 5+1 görüşme olacak. Fark, garantör güçlerin başkanlar düzeyinde katılımı olacak. Peşinen Dışişleri Bakanlarının katılmasında uzlaşılması ihtimal dışı değil ancak bir ara, belirlenecek yöntemle, başbakanlar hazır bulunacak.

Katılım konu

Almanya’da Kıbrıs Cumhuriyeti’ne mesaj:

‘Vetoyu unut, çözüme odaklan’

Almanya ‘yapısal diyalog’ önerdi, Kıbrıs’a çözüm mesajı verdi. Haftalık Kathimerini gazetesi, “Almanya-Kıbrıs, Kıbrıs Sorunu İçin Gizli Diplomasi” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması için girişimleri gündeme taşıdı.



Almanya’nın, Türk-Yunan temaslarını başlatan Berlin’deki görüşmeden Kıbrıslı Rum liderliğine yönelik değerlendirmeyi yaptığı iddia edildi: “Berlin Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin bozulmasını istemiyor ancak Kıbrıs’ın yaptırımlardaki ısrarı bu ilişkileri bozuyor” dedi.



Yabancı bir diplomatik kaynak Kathimerini’ye şunları da söyledi: “Münhasır Ekonomik Bölge görüşülmesini karmaşıklaştıran şeyin Kıbrıs sorunu olduğu anlaşılıyor. Uluslararası hukuk da tek başına yeterli değil, siyasi çözümler gerekiyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlaması anlaşması, iklimi ve olguları değiştirdi. Önümüzdeki perşembeye ve konsey toplantısına kadar, şu veya bu yönde pek çok şey olabilir ancak hedefin krizin düşürülmesi olduğu nettir.”





“Seçimin ardından müzakere”



Kathimerini’deki habere göre Almanya, Kıbrıslı Rum liderliğine ayrıca “seçimin ardından müzakerelerin yeniden başlamasına ağırlık vermesi gerektiği” mesajını da iletti.

Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Dış Konular Konseyi öncesinde yaptığı telefon görüşmesinde Nikos Anastasiadis’e, Yavuz sondaj gemisinin bölgeden ayrılması için arabuluculuk önerdiğini, Anastasiadis’in, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin de ayrılmasını talep ettiğini yazdı.



“Guterres kolları sıvıyor”



Alithia “Guterres Kolları Sıvıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıslı Rum liderliğinin, müzakerelerin, garantiler meselesinin açık kaldığı Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması için yeni inisiyatif ortaya koyacağı beklentisi içerisinde olduğunu yazdı.



Guterres’in Nikos Anastaiadis’le Çarşamba gecesi yaptığı telekonferansta bu yöndeki niyetini ortaya koyduğunu yazan gazeteye göre, o görüşmede Anastasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile kapalı Maraş’ın yerleşime açılması planlarının müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki ana engel olduğu iddiasını yineledi. Guterres’in 2 Ekim’de de Mustafa Akıncı ile benzer bir

irtibat kuracağı belirtildi.