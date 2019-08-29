'Müzakereler için zemin yok'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olağan görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

“Türkiye temaslarım hakkında kapsamlı, detaylı bilgiler verdim. Karşılıklı olarak bazı meseleleri enine boyuna değerlendirdik” diyen Tatar, ele alınan konular arasında geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılar da olduğunu belirtti.

Tatar, “Özellikle Metehan kapısında ve bu akışın nasıl rahatlatılabileceği noktasında bazı görüşlerimi paylaştım. Ledra Palace ile ilgili bazı düşüncelerimi kendisine aktardım” dedi.



Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü bağlamında Türkiye yetkilileri ile yaptığı görüşmeler ve para akışının nasıl olacağı konusunda da Akıncı’ya bilgiler verdiğini anlatan Tatar, görüşmede Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da ele alındığını belirtti.



Taşınmaz Mal Komisyonu’nun fevkalade önemli bir enstrüman olduğunu kaydeden Tatar, “Bir takım sıkıntılar bulunan bu alanda Cumhurbaşkanlığı’nda uzmanlar olduğunu” dile getirerek konuyla ilgili yapılabilecekleri ele aldıklarını söyledi.



“Günün sonunda müzakerelere yönelik herhangi bir ciddi zeminin şu anda olmadığını kendisiyle de paylaştım” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “New York’ta yapılacak üçlü görüşmenin sıradan bir toplantı olduğunu dolayısıyla zaten öyle bir aşamaya gelinmediğini ancak Sayın Lute’un gelecek hafta kendisini ziyaret edeceğini” söylediğini ifade etti.



“9 EYLÜL’DE ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ BEKLENİYOR”



Tatar, 9 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etmesi beklendiğini de dile getirerek, bu temaslardan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ile tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini konuştuklarını da anlattı.



“Güzel bir görüşme oldu. Faydalı bir görüşme oldu” diyen Tatar şöyle devam etti:

“Geçenlerde bir açıklama yapıldı, biz Sayın Cumhurbaşkanı’na bilgi vermeyiz diye. Asla hiçbir zaman bizim böyle bir düşüncemiz olmamıştır. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile en iyi şekilde ilişkilerimi koruyorum, makama da saygın sonsuzdur. Her türlü önemli meseleyi burayla da paylaşma düşüncesi içindeyim. Bunu da bugün kendisiyle görüştük ve hiçbir sıkıntının olmadığını da kendisinden duymuş oluyorum.”



