Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “şu anda gerekli olan, özlü müzakerelerin en kısa sürede, Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasıdır” dedi.

Alithia’nın “Müzakereler Hemen Şimdi Başlamalı” başlığıyla aktardığı söyleşide Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerinin, Kıbrıs sorununun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Hristodulidis “zamanın, olumlu gelişme olmadan geçmesi, Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesi hedefini zorlaştırır” ifadesini kullandı.

“Berlin’de güçlenen fırsat penceresi”

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Berlin zirvesini de değerlendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liderlerin 9 Ağustos tarihli görüşmesinden çıkanların açtığı ve Genel Sekreter ile Berlin’deki görüşmenin güçlendirdiği fırsat penceresi değerlendirilmelidir. Derhal bir sonraki adıma; Crans Montana tipi bir gayrı resmî konferansa geçmeliyiz. Şu anda gerekli olan, aslında Ağustos’ta başlayan prosedürün derhal devam etmesi ve müzakerelerin en kısa sürede Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını başarmamız için Uluslararası toplumun, BM Güvenlik Konseyi’nin, Genel Sekreter’in, AB’nin Türkiye yönünde koordineli müdahale etmesidir.”

Kuzeydeki seçimler

Nisan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminden çıkacak kişinin daha sonra Kıbrıs sorununda cereyan edecek gelişmeler açısından ne kadar önemli olduğu sorusuna karşılık Hristodulidis “kuşkusuz ki Kıbrıslı Türklerin liderliğinde kimin olacağı, özellikle bu aşamada, önemlidir” dedi.

Hristodilis şunları da söyledi:

“Kıbrıs sorununun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi ve bunun üzerinde, ülkemizi yeniden birleştirmeye odaklanmamız gerekir. Yan yana ilişkiler üzerine odaklanılması, bizim için yegâne hedef olan iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmeyi değil başka tipte çözümleri hedefleyenlere yardımcı olur.”

İsrail’den Türkiye’ye boru hattı

“İsrail’den Türkiye’ye boru hattı kurulması konusu yeniden gündeme geldi, somut bir şey var mı, bizim tarafın pozisyonu nedir?” sorusuna karşılık, “konu bir sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla yeniden gündeme geldi, bugünkü gerçek durumu yansıtmıyor” diyen Hristodulidis, şunları da söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inden geçecek böyle bir hat kurulması için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de aktif katılımı gerekir. Bu konunun yeniden aleni diyaloğa açılma zamanı da, Türkiye’nin, Libya ile mutabakatına dayanarak, EastMed boru hattının güya Türkiye’nin de katılımını gerektirdiğini iddia etmesi ve İsrail’den Türkiye’ye boru hattı döşenmesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hiçbir söz hakkı olmadığını iddia edenler olması haklı olarak birçok soru işareti yaratıyor. Her halükarda şu andaki mevcut durumda böyle bir tercih mevcut değildir.”