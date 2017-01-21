Mont Pelerin’de iki gün devam eden teknik düzeydeki çalışmaları tamamlayan Türk heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine döndü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Müzakereci Özdil Nami ve beraberindeki çalışma grubuyla bugün bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çalışma grubuyla gerçekleştirdiği toplantıya, müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

Heyette yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan toplantı öncesinde BRT muhabirine herşeyin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Mont Pelerin’de teknik hazırlıkları yaptıklarını ve ekiplerin şimdi politik liderliklere bilgi vereceğini ifade eden Burcu, “Biz verilen görevi planlandığı gibi tamamladık. Bundan sonra politik düzeyde değerlendirmeler olacak. Başkana çalışmalarımızla ilgili bilgi aktaracağız” dedi.

Toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının da katıldığı Mont Pelerin’deki 5’li çalışma grupları toplantısında listelenen tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili temel yaklaşımları başta olmak üzere teknik düzeyde ele alınan konular değerlendirildi.

Bu arada 12 Ocak’ta Cenevre’de başlayan Beşli Konferans sonrasında, gelecek hafta BM gözetiminde bir araya geleceği öğrenildi. Liderler görüşmesinin 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşmesi öngörülüyor.