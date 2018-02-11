"Müzakarelerin yeniden başlaması ortak tezimiz"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan ile Güney Kıbrıs için üçlü işbirliklerinin kurulmasına yönelik ortak stratejilerinin devam etmesinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.



Haftalık olarak yayımlanan Simerini gazetesi Çipras’ın, Avrupa Komisyonu’nun düzenlediği bir etkinlikte Rum gazetecilere yaptığı açıklamaları aktardı.



Habere göre Çipras, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelerle işbirliğinin son derece önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Avrupa güvenlik ve istikrar unsurları olarak stratejik konumlarını yükseltmek için kritik jeopolitik konumlarını ve yakın işbirliğini değerlendirmeleri gerektiği düşüncesini dile getiren Çipras, üçlü işbirlikleri stratejisiyle bunu büyük oranda başardıklarını belirtti.



Çipras, yakın zamanda Mısır, İsrail ve Ürdün ile üçlü işbirlikleri yaptıklarına işaret etti.



Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine ise Çipras, Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini belirtti.



Çipras, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir ve adil bir çözüme ulaşılmasının ve şimdi bu yönde müzakerelerin yeniden başlamasının ortak tez ve tutumları olduğunu belirtti.



Yunanistan ile Güney Kıbrıs Hükümetleri arasında siyasi renkler ve ideolojik farklılıklara bakılmaksızın iyi bir işbirliğinin olmasının önemine de vurgu yapan Çipras, öte yandan Başbakan olarak kendisinin ve hükümetinin, Güney Kıbrıs’ın içişlerine ve halkın kararlarına karışmadıklarını belirtti.



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le iyi bir işbirliği ve dostluğunun olduğunu ifade eden Çipras, Anastasiadis’i arayıp kutlayan ilk Avrupalı lider olduğunu söyledi.



Kendisi ve Hükümeti için Kıbrıslı Rum lideri hangi partinin desteklediğinin bir öneminin olmadığını belirten Çipras, Rum Yönetimi Başkanı ve Rum Hükümetinin, kritik hedeflerin birlikte sağlanması ve mümkün olan en iyi işbirliğinin yapılması için Yunan Hükümetiyle mümkün olan en sıkı ilişkilere sahip olmasının öneminin olduğunu belirtti.



Çipras, Anastasiadis’le bunu büyük oranda başardıklarını söyledi.



Çipras ayrıca, Rum ve Yunan Hükümetlerinin işbirliğinin çok sıkı ve belki de tüm yılların en verimlisi olduğu değerlendirmesinde bulundu.