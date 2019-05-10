Mutluyaka'da kazı başladı

Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), Mutluyaka’da yeni bir kazı noktasındaki insan kalıntılarının çıkarılmasına iki toplumlu bir kazı ekibiyle başlandığını bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada 2019 başından bu yana 16 kişiye ait kalıntıların çıkarıldığı ifade edilerek, Ada üzerinde yaşayan tüm topluluklara Komite çalışmalarına destek verme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Komitenin Rum üye ofisine +357 22 400142 Türk üye ofisine de +357 22 400181 telefon numaralarından ulaşılabileceği belirtildi.