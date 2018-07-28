Mutlu sona Fatih Bulduk ulaştı

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve 32 sporcunun mücadele ettiği Ferdi Erkekler Bocce Şampiyonası geçtiğimiz akşam tamamlandı. Turnuvanın son günü 8 sporcu çift eleme sistemine gore mücadele verdi. Girne Üniversitesi sporcusu Fatih Bulduk ilk maçta Sontaç Eşan’I 9-6, İkinci maçta Mustafa Oymacı’yı 9-7 ve yarı finalde rakibi Recep Ruh’u 9-7 yenerek adını finale yazdıran ilk isim oldu. Turnuvanın favorilerinden Yakın Doğu Sporcusu Yenal Senin güne Hakan Topal’a karşı aldığı mağlubiyetle başlasa da mağluplar grubunda sırasıyla Halit Çağman,Mustafa Oymacı, Remzi Öztenekecioğlu ve Recep Ruh galibiyeti ile zorlu bir yoldan geçerek finale kaldı. Gece geç saatte başlayan final maçına iyi bir giriş yapan Yenal Senin 9-4 öne geçse de, maç içinde toparlayan Fatih karşılaşmayı 12-9 kazananarak 2018 yılı Ferdi Erkekler Şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda ilk 8 şöyle oluştu:

Fatih Bulduk – Girne Üniversitesi

Yenal Senin – Yakın Doğu Üniversitesi

Recep Ruh - Tatlısu

Remzi Öztenekecioğlu – Yakın Doğu Üniversitesi

Mustafa Oymacı - GÜHAD

Hakan Topal - Tatlısu

Halit Çağman – Girne Üniversitesi

Sontaç Eşan – Girne Üniversitesi