Mutlu sona DİGEM ve DAÜ ulaştı

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Derviş Mişon Anı Turnuvası’nda mutlu sona kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise DAÜ ulaştı. Kadınlarda DİGEM, UKÜ’yü 27-25, erkeklerde ise DAÜ Gençlik Gücü’nü 27-22 mağlup etti.

DİGEM, UKÜ’ye şans vermedi

Yeni sezon öncesinde bir hazırlık turnuvası niteliğinde oynanan Derviş Mişon Anı Turnuvası Kadınlar kategorisinde final Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile DİGEM arasında oynanandı. UKÜ Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk devresi 12-11 DİGEM üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede de üstün bir oyun sergileyen DİGEM, maçı 27-25 kazanarak kupanın sahibi oldu.

DAÜ, Gençlik Gücü’nü mağlup etti

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı UKÜ Arena’da oynanan bir diğer final karşılaşması erkekler kategorisinde oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gençlik Gücü’nün karşılaştığı maçta kazanan 27-22’lik skorla DAÜ oldu. Maça hızlı ve etkili başlayan DAÜ ilk devreyi 14-9’luk skorla tamamladı. İkinci devrede maçı çevirmek için mücadele veren Gençlik Gücü, rakibini korkutsa da karşılaşmadan yenik ayrılmaktan kurtulamadı.

Ödül töreni yapıldı

KKTC Hentbol Federasyonu’nun organize ettiği ve yaklaşık 1 hafta süren Derviş Mişon Anı Turnuvası’nda final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte ödül töreni yapıldı. Kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise DAÜ turnuvanın 1’incileri oldu.