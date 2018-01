Mutlaka Bir Yerde Duymuşsunuzdur!

Ersin Kaşif

Yaşı ne olursa olsun, bu şarkılar herkes tarafından beğeniliyor ve hemen hemen her yerde çalıyor. Sabah okula giderken, kuaförde, bekleme salonlarında, otobüslerde, spor salonlarında, mağazalarda. Bu listeyi çok daha fazla çoğaltabiliriz. Bu şarkılar seviliyor ve dinleniyorlar. Başta belirttiğim gibi, her yaştan insana hitap eden bu şarkıların en fazla dinlenmek istenmesinin sebebi, eğlenceli olmaları. Sözlerinin anlaşılamadığı zamanlarda bile tercih edilebiliniyor bu şarkılar. Yabancı şarkılar insanda dert, tasa yerine mutluluk ve hareket katıyor bu da tercih nedeni tabii. İnsanlar, yabancı dillerinin gelişmesi için bile yabancı sözlü şarkıları tercih edebiliyorlar. İngilizce şarkılar en başta tercih edilseler de, ikinci sırayı ispanyolca şarkılar çekiyorlar. Özellikle, ispanyolca şarkıların dans ritimleri, tüm dünya tarafından çok seviliyor ve dinleniyor. Dünyanın en kaliteli müzik siteleri ve programları bu şarkıları belirlemede söz sahibiler. Shazam ve Sounhound bunlardan sadece ikisi.

Aşağıda sizler için hazırlanan bir liste var. Tabii ki, bu şarkıları sevmek ve dinlemek ya da kesinlikle dinlemem demek sizlerin tercihi olacak. Benim yaptığım, sadece bir liste çıkarmak ve dünyada en fazla dinlenen şarkıları sizlerle paylaşmak.

(Clean Bandit-rockabye) (Super Sako Ft- Spitakci Hayko – mi gna)

(Ed Sheeran—Shape of you) (Anne Marie—Ciao Adios) (No Methot- Let Me Go) (KygoFt, Selena Gomez--- İt ain’t me) (Charlie Puth—Attention), (Shawn Mendes—There’s Nothing holdin me back.) (Miley Cyrus---Malibu) (Hailee Steinfeld---Most Girl.)

(Lp---When we’re high. ) (Luis Fonsi Ft & Daddy Yankee---Despacito.) (Robin Schulz & David Guetta---Shed a Light) (Irina Rimes---vivonsles) (Jenn Morel---Ponteme.) (Marian Hill---Down.) (Alice Metron---No Robots.) (Rag’n Bone Man---Human.) (Martin Garrix & Dualipa---Scared to lonely) (Bebe Rexha---I got you.).