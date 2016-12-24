Müthiş maçta zafer LAÜ’nün: 80-83

SALON: NEU RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Salih Işık, Nusret Sırdar

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Diyar Othman (4), Burak Karafistan (2), Kıvanç, Hamit Çeliktaşlılar (11), Ahmet Dağer, Mert Güçer (3), Tom (20), Emre Çeliktaşlılar, Ferit Narçın (5), James Crackett (35), Hüseyin, Erhan

LAÜ: Alper Yakupoğlu, Daishan Knight (36), Mehmet Ali, Benon Selengil (7), Aytaç, Filip Pajevic (19), Fuat Çağdal (2), Darrius Morrow (3), Onat, Hasan Ergene, Nevzat Nasıroğlu (12), Hüseyin Çağsın (4)

1.PERİYOT: Girne Üni. 19-26 LAÜ

2.PERİYOT: Girne Üni. 36-43 LAÜ

3.PERİYOT: Girne Üni. 62-53 LAÜ

4.PERİYOT: Girne Üni. 80-83 LAÜ

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nin 5.haftasında Girne Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’ni konuk etti. Özellikle Lefke taraftarının büyük ilgi gösterdiği maçı LAÜ takımı son periyotta geriden gelerek 83-80 kazandı. LAÜ takımında Daishan Knight kaydettiği 36 sayıyla maçın en skorer ismi olurken maça da damga vuran isim oldu. Girne Üniversitesi’nin en skoreri ise 35 sayı kaydeden James Crackett oldu.

LAÜ hızlı başladı

Maça konuk LAÜ takımı çok hızlı başladı. Knight, Filip ve Benon ile çok kritik sayılar bulan LAÜ takımı maçta kontrolü eline aldı. Girne takımında James Cracett’in sayıları ev sahibi ekibi uyandırmayı başardı. Sayılara bir de pota altında savunma ve hücum ribauntları eklenince ve LAÜ’de Morrow bu konuda zayıf kalında LAÜ teknik ekibi oyuna Filip’i alarak denge kurmaya çalıştı. İlk periyot 26-19 LAÜ üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta ise Girne Üniversitesi çok daha üstün oynadı. LAÜ’nün kaçırdığı toplarda savunma ribaundunu alarak hızlı hücuma çıkan Girne ekibi farkı eritti ve bu periyotta öne de geçmeyi başardı. Ancak periyodun sonuna doğru sahneye yine Knight çıktı ve attığı sayılarla takımına hayat verdi. Devre 43-36 LAÜ üstünlüğünde noktalandı.

Tom’un çıkışı dengeleri bozdu

Maçın üçüncü periyodunda etkili olan takım ise Girne Üniversitesi oldu. Maça Cracett ile ortak olan Girne takımı bu oyuncunun arka arkaya attığı sayılarla 7 sayılık farkı eritmeyi başardı ve öne de geçmeyi başardı. LAÜ ise bu periyotta özellikle hücum anlamında etkili set hücumlarını gerçekleştiremedi ve başarısız bir periyot geçirdi. Pota altında ve dış şutlarda da rakibine üstünlük kuramayan LAÜ, Girne Üniversitesi’nin hücumlarına engel olamadı. Üçüncü periyot 62-53 Girne Üniversitesi üstünlüğünde noktalandı. Son periyot ise çekişmeli geçti. Özellikle Tom’un 5 faulle oyundan çıkmasıyla özellikle pota altında üstünlük kuran LAÜ, maçta dengeyi kurdu. Maçın son 40 saniyesinde farkı Knight ile 1’e de indiren LAÜ takımı taraftar desteğini de bu saniyelerde arkasına aldı. Son 20 saniyede 1 sayı öne de geçen LAÜ takımı Girne Üniversitesi’nin hücumda başarısız olmasıyla maçı 83-80 kazandı.