Müthiş maçta turlayan Yenicami: 9-8

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Halil E. Canaloğlu, Hakan Gök

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Eray Osman Halil (Dk.67 Behiç), Emin Atabek, Oladele Oshobe, Salih Güvensoy (Dk.103 Hasan Ulukök), Mehmet Altın, Ünal Kaya, Tansel Ekingen, John Ebuka Okoye, John Okoli, Farouk Dadzie (Dk.46 Mehmet Göktaş)

DOĞAN TB: Ozan Mercan, Ahmet Sönmez, Hasan Kanlı, Koral Saymaz, Raheem Olanse, Emek Kırılmaz, Aydın Aygın (Dk.79 Kenan Oshan), Onyekachi Okafor, Adjeman Pamboe Kwame, Ahmet Coşkun, Selim Saygı

GOLLER: Dk.71 Ünal Kaya, Dk.78 Emin Atabek, Dk.118 John Ebuka Okoye (Yenicami) – Dk.54 ve 115 Onyekachi Okafor, Dk.73 Adjeman Pamboe (Doğan TB) – Penaltılar 6-5 Yenicami

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde dün akşam günün son çeyrek finalisti müthiş geçen maçta Yenicami oldu. Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Doğan Türk Birliği’nin karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı golsüz sona ererken ikinci devrede Doğan Türk Birliği iki kez öne geçmesine rağmen Yenicami bulduğu gollerle skoru 2-2 yaparak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların son bölümlerinde konuk bir kez daha öne geçse de Yenicami yine bu gole karşılık vererek maçı bu kez de penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışlarında her iki takım da beşer penaltısını gole çevirdi. Tek atışlarda ise Doğan Türk Birliği’nden Pamboe’nin penaltısını kaleci Ozan çıkarırken, Ünal’ın kaydettiği gol Yenicami’ye turu getirdi.