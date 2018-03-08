Müthiş geri dönüş: 3-2

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Ozan Kel, Ali Akçınar

Mağusa TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi (Dk.60 Halil), Yakubu Malik, Adil Uçar, Mehmet Gürlü (Dk.50 Kaan), Arif Uysal, Dinopeter, Emre Özsin, Rasheed Omokafe (Dk.90 Erdoğ)

MERİT A. YEŞİLOVA: Hasan Piro, Vakkas (59 Yasin), Giles Binya, İlyas, Ulaş Candanal, Cenker Yazar, Mejdi (Dk.65 Bayram), Hamis Çakır (Dk.56 Aksel), Okan Kibar, Mustafa, Seyi Adeleke

Goller: Dk.79 Dinopeter, Dk.83 Emre Özsin, Dk.84 Halil Turan (MTG) - Dk.27 Hamis Çakır, Dk.75 Yasin (M.A.Yeşilova)

KIRMIZI KART: Dk.65 Okan (M.A.Yeşilova)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü önemli bir geri dönüşe imza atarak yarı finale yükseldi. Golsüz tamamlanan ilk maçın ardından taraflar Mağusa Türk Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova, Canbulat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Yeşilova 27’nci dakikada Hamis Çakır, 75’inci dakikada da Yasin’in golleri ile 2-0’lık üstünlük yakaladı. 65’inci dakikada Okan’ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi oynayan Yeşilova karşısında Mağusa Türk Gücü önce 79’da Dinopeter ve 83’te Emre Özsin’in golleri ile skoru 2-2’ye taşıdı, ardından 84’üncü dakikada da oyuna sonradan dahil olan Halil Turan’ın golü ile maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.