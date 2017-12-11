"Mutfakta sınır yoktur"

Lefkoşa’nın yeni yemek konsepti “Sınır Mutfak”, iki toplumun şeflerini bir araya getiriyor. “Lefkoşa Pop Up Festivali 2017” kapsamında yer alacak etkinlikte, yemeğin insanları nasıl bir araya getirdiği, ortak hikayelerin nasıl paylaşıldığı ve ortak anlayışın nasıl geliştiğinin gösterilmesi amaçlanıyor.

Projesi yaratıcısı Niki Psarias, “Sınır Mutfak” şu şekilde tanımladı, “Mutfakta sınır olmadığına inanıyoruz. İnsanları bir araya getiren, birleştiren bir yerdir”

Lefkoşa’da iki gün boyunca yer alacak etkinlikte, Sevimcan Baranhan, Hüseyin Baran Satıroğlu ve Maria Markitani’nin ortaklaşa hazırladığı menü, kurulan iki toplumlu masalarda katılanların beğenisine sunulacak.

16 Aralık Cumartesi ve 17 Aralık Pazar saat 19.30’da gerçekleştirilecek etkinlik için biletler ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan Ev Cafe’den temin edilebilir. Her gece için 30 kişilik sınırlı yer olan etkinliğin bilet ücreti 25 Euro olarak belirlendi.

Online bilet satışı için ise: : https://www.eventbrite.com/e/ pop-up-restaurant-border- kitchen-tickets-40846928262