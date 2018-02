MUTFAĞIN BAŞROL OYUNCULARINDAN; PATATES

Dilara Topcan

Patates birçok kişinin ne yazık ki korkulu rüyası… Özellikle ‘şişmanlatan’ besinler arasında zihinlerimize kazınan bir besin olmasından ötürü birçok kişi patates tüketmenin sağlık adına son derece zararlı olduğunu düşünmeye devam ediyor. Tabii gerçekte olan durum bu değil… Hatta tam aksine patates birçoğumuzun evinde sıkça pişirilen ve sofralara bereket katan bir yiyecek olduğundan kendisine müteşekkir olmamız gereken doğa harikalarından bir tanesi…

Artık patatesle ilgili olan önyargımızı bir kenara koyma zamanı geldi… Sağlıklı beslenmede pek tabii patatese de uygun ölçüler dahilinde yer verebiliriz. Hatta patates pratik menülerin de vazgeçilmez bir ‘tahıl/ekmek grubu’ elemanı olabilir. Tabii ki tüketim miktarına ve patatesi nasıl pişirdiğimize dikkat etmek koşuluyla…

PATATESİN FAYDALARI

Ulaşımı kolay olan yiyeceklerin faydasını ne yazık ki çoğu zaman gözardı edebiliyoruz. Ulaşımı kolay olmayan ya da pahalı olan yiyeceklerin genellikle daha faydalı olduklarına dair bir bilince sahibiz. Patates de hem ucuz hem de kolay ulaşılabilir olması nedeniyle genellikle sağlık adına faydaları gözardı edilebilen bir besin. Gelin patatese teşekkür mahiyetinde patatesin kıymetlerinden çok kısaca bahsedelim…

1)Patates iyi bir vitamin C kaynağıdır.

2)Sindirimi kolaydır. Çeşitli sindirim problemleri yaşayanlar için de süper bir enerji kaynağıdır.

3)Diş ve ağız problemi yaşayanlar için de tüketilmesi kolay olduğundan sıkça tercih edilir.

4)Diare (ishal) gibi sindirim problemlerini giderme konusunda patatesten de yardım alınabilir.

5)Özellikle demir içeriğiyle de sağlığa katkı sağlıyor.

6)Vitamin B6 kaynağı olmasından ötürü de vücut sistemini bağışıklık sisteminden beyin sağlığına, kalp sağlığından cilt sağlığına kadar korumaya destek sağlar.

7)Posa bakımından da zengindir.

PATATES YAĞ YERİNE FIRINDA KIZARSIN VE DAHA SAĞLIKLI OLSUN MU?

Evet patates kızartması çok lezzetli ama her daim beslenme programımızda bulunması da sakıncalı. Kilo problemi yaratabilme riski bir kenara tüm kızartmalarda olduğu gibi kızartma işlemiyle pişirilmiş her besin esasında kanserojen etkiye sahip… Kısacası total sağlık adına kızartma işlemiyle hazırlanmış her türlü gıdadan mümkün mertebe uzak durmakta fayda var.

Yağda kızartmaya en güzel ve en sağlıklı alternatif ise tabii ki fırında kızartma… Patatesi dilim dilim doğrayıp çok az miktar yağla iyice harmanlayarak (iki porsiyon için en fazla bir çorba kaşığı kadar) ve dilerseniz türlü baharatlarla da tatlandırarak yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinde fırında kızartabilir, sağlık ve afiyetle tüketebilirsiniz. Bu sayede patatesin hem sağlıklı, hem lezzetli hem de hafif bir versiyonuyla sofralarınızı ve beslenme programınızı renklendirme şansı da yakalamış olursunuz. Bu alternatife çocuklarınız da bayılacaktır…

HAŞLANMIŞ PATATESLE PRATİK MENÜLER…

Eğer pratik yemek hazırlama konusunda fikir arayışı içerisindeyseniz bütün bir şekilde patatesleri haşlayabilir ve öğle ya da akşam yemeklerinizde salatalarınıza doğrayabilirsiniz. Salatanıza bir de ton balığı kattınız mı menünüz tamam sayılır. Dileyenler ve az biraz daha vakti olanlar ise haşladıkları patatesi yumurta ve dilerlerse türlü baharatlarla da bir tava içerisinde en fazla 5 dakika içerisinde yumurtalı patatese dönüştürebilirler. Bakın, yumurtalı patates hazırlamak için de illa ki patateslerimizin önceden bol yağda kızartılmış olmasına gerek yok.

PEKİ YA PATATES PÜRESİ?

Patates püresi de eğer bolca yağ içermiyorsa yine tercih edilebilir. Yalnız daha erken acıkmaya neden olabileceğinden ötürü patates püresi tüketirken de dikkatli olmakta fayda var. Tabii pürenizin yanında bolca salatanız, sebze yemeğiniz ve tabii ki olmazsa olmaz protein içeriği yüksek olan et/tavuk/balık gibi et grubu alternatifleriniz de varsa pürenin erken acıktırma riskini de büyük ölçüde minimize etmiş olacaksınız…

DİYABET HASTALARI DİKKATLİ TÜKETMELİ

Patates sindirimi kolay olmasından ve yüksek nişasta içeriğinden ötürü diyabet hastaları için dikkatlice tüketilmesi gereken bir besindir. Kan şekerinde ani dalgalanmalara sebebiyet verebileceği ve erken acıkma hissine neden olabileceğinden özellikle diyabet hastalarının patates tüketimi konusunda mutlaka doktor ve diyetisyenlerine danışmaları en sağlıklısıdır.

Hepimiz için sağlık, neşe ve huzurla dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…