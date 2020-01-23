Müteahhitlerden hükümete 1 hafta süre

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Hükümetin Mağusa – İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda kaos yarattığını vurgulayarak, eylem uyarısında bulundu.

Açıklama şöyle:

“Hükümet, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda kaş yapayım derken göz çıkardı. Hem de iki göz çıkardı. Ekonomiyi kurtarma ve planlı yapılanmaya geçme hedefi ile yola çıkıp neticede ekonomiyi batırdı.

Bölgede faaliyet gösteren, milyonlarca lira vergi veren dev firmalar ne yapacaklarını bilmiyor… Gün işleyip gün geçinen bölge köylerinde yaşayan taşeronlar işçi durdurmaya başladılar… İnşaat malzemesi satıcıları endişeli… Yıllarca süren uğraşlar sonucu girebilmeyi başardığımız dış ülkelerdeki pazarlamacılar şaşkınlık içerisinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar...

Hükümetin ise verdiği görüntü ve üzerimizde bıraktığı intiba şöyle: “Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Hele bir cumhurbaşkanlığı seçimi geçsin sonar ister Fasıl 96 olsun, ister İmar Planı geçsin, isterse başka bir emirname daha yürürlüğe girsin umurumuzda değil. Biz anlaştık bu işi seçim sonrasına öteledik.”

Kusura bakmayın Değerli Hükümet Yetkililerimiz ama sizlerin seçim gailelerinizin geçmesini beklemeye tahammülümüz yoktur! Bizim çalışanlarımızı ödemek için, sizin yaptığınız gibi, Ankara’ya gidip para isteme olanağımız da yoktur!

Sürecin başından beridir İmar Planı’nın tamamlanarak hayata geçmesi için hem maddi hem manevi en çok katkıyı koyan Birliğimizin iyi niyetinin suistimal edildiğini açıkça gördük.

Hükümetten ve gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden,tek kuruş teşvik almadan varolan ve varlığını sürdüren, on binlece insanımıza ekmek veren, hazinenin yüzde kırk civarında gelir elde ettiği bir sektörüz. Bu sektörü seçim gailelerinize kurban etmenize seyirci kalmıyacağız!

Yarattığınız bu kaostan çıkış yolu bulmanızı bekliyoruz. Yasama da yürütme de sizde!

Fasıl 96 diyorsanız derhal geçin. Geçmiyorsanız Resmi Gazete’ye gönderilmiş Imar Planı’nın itiraz ettiğiniz noktalarının düzelmesini sağlayıp imzalayın ve yürürlüğe koyun.

Ama sakın bize bayatlamış ‘seçimden sonra’ vaadinde bulunmayın. Bunun için bir gün bile yeter. Bir gün bile yeterken bizden size bir hafta süre! Yarattığınız kaosu çözün, aksi takdirde bir hafta sonra sokakta olacağız.”