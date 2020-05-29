Müteahhitler’den DSÖ üyeliği kampanyasına destek

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’i ziyaret ederek, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyeliği için başlatılan kampanyaya destek istedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üyeliği kampanyasının tek hedefinin, mümkün olan en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı olduğunu kaydetti.



Gürcafer: “Halkın yararına olan kampanyalara destek veririz”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de, halkın ve ülkenin yararına yürütülen tüm çalışmalara olduğu gibi, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üyeliği için başlatılan kampanyaya da destek vereceklerini açıkladı.



Kampanya hakkında...

KTİMB açıklamasına göre Mehmet Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyelik için imza kampanyasını 22 Nisan tarihinde elektronik ortamda başlatmıştı.

DSÖ’ye ortak üyelik için gerekli üst makamlara başvuru yapılması için change.org’ta başlatılan imza kampanyasında 100 bin imzaya ulaşılması hedefleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün dikkatini çeken ve Dünya Sağlık Örgütü Medya Direktörü Gabby Stern tarafından takibe alınan kampanyaya www.change.org adresinden arama bölümüne “Kıbrıslı Türkler” yazılarak ulaşılabiliyor.

