Müteahhitler: “İş ortamımız bozuldu”

“İmar planı” ile ilgili belirsizlik nedeniyle dün Lefkoşa'da araçlı eylem yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeleri YENİDÜZEN'e konuştu

Devrim DEMİR

Ahmet Noyan: “İşimizde huzur ortamımız bozulmuş durumdadır”

“İmar Planı ile ilgili hızlıca sonuç almak istiyoruz. Çok uzun bir süredir inşaat sektörü zor zamanlar yaşıyor çünkü durdurulmuş bir pozisyondayız. Yıllarca tanınmamış bir ülkede tanınmak için çabaladık, fuarlar, seminerler, yurtdışı… Biz kazandığımızı ülkeye yatıran kişileriz ve geleceğimiz risk altındadır. İşimizde huzur ortamımız bozulmuş durumdadır. Hep Emirname ve yasaklarla karşı karşıya kaldık. Yaptığımız hata bu topraklarda kazandığımız parayı bu topraklara yatırmaktı ki, şu anda zarar görmekteyiz.”

Redif Nurel: “Şu anda Girne’de inşaat sektörü bitmiş durumdadır ve bunun Mağusa’ya da olmasını istemiyoruz”

“Bu kadar senedir Girne’de her yatırım olduğunda bir Emirname ile karşılaştık. Emirname bir geçiş sürecidir, İmar Planı’nın yapılmasına önayak olacak bir şeydir. Ancak Girne bölgesinde Emirnamelerle önümüz tıkandı, konutların değeri düştü. Son İmar Planı’nda, işin ehli olmayan insanlar çalıştığı için çöküntüye uğradı. Şu anda Girne’de inşaat sektörü bitmiş durumdadır ve bunun Mağusa’ya da olmasını istemiyoruz. Meslektaşlarımızın bu ülkeye yatırımı ve tanıtım amacıyla katkısı vardır, sabit turist çekmektedir. İskele’de şu anda binlerce daire satılabiliyor, peki biz neden bunun önünü tıkıyoruz?”

Gürsel Uzun: “Bu sektörün durmasına yönelik bir muameledir”

“Burada olmamızın sebebi mevcut hükümettir. Bir Emirname yayınlayarak işimizi durdurdular, onaylanmış projelerimiz, bitmiş işlerimizi durdurdular ve darboğaza girmiş durumdayız. Sektörümüz öldürüldü. Bu aile şirketlerimizi bir yıllığına iki yıllığına değil, çocuklarımıza bırakabilmek için kurduk. Planlama ile zarara uğratmaya çalışmak başka bir şeydir. Bu sektörün durmasına yönelik bir muameledir. Ne yapılacağını değil, ne yapılamayacağını söyleyen bir plan yaptılar ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.”

Cemal İnce: “Altı ay beklenmesin”

“Bizim talebimiz İmar Planı’nın hızlı sürede değerlendirilerek yürürlüğe girmesidir. Altı ay beklenmeden, bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.”

Burçin Döveç: “Oluşan bu belirsizliğin ve ekonomiye vurulan neşterin bitmesini istiyoruz”

“Öncelikle, bir seneyi aşkın süredir çalışılan İmar Planı’nın düzgün şekilde, ülkemizin gerçek ihtiyaçlarını belirleyerek hayata geçirilmesini istiyoruz. Hatırlarsanız Emirname ile sektörümüz durdurulmuştu. 31 Aralık 2019’da Emirname’nin sona erip, İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Gelinen noktada ise, altı ay daha yasaklama devam ediyor. Oluşan bu belirsizliğin ve ekonomiye vurulan neşterin bitmesini istiyoruz. Uzlaşı ve sulhla ülke gerçeklerini yansıtan bir plan istiyoruz.”

Ceyhun Tunalı: “Sektörümüz durma noktasına getirildi”

“Uzun zamandır bildiğiniz gibi İmar Planı çalışmaları devam ediyor, bizim talebimiz bunun hızlı bir şekilde yapılıp sonlandırılmasıydı ki, sektörümüzdeki durgunluk son bulsun… Ancak yaptığımız tüm uyarılara rağmen adım atılmadı ve sektörümüz durma noktasına getirildi.”