Müteahhitler eylemlerini bir hafta erteledi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaşanan bazı gelişmelerden dolayı, 21 Temmuz Salı günü gerçekleştireceklerini duyurdukları araçlı eylemi bir hafta süre ile ertelediklerini açıkladı.

Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, “imar planı ile ilgili tartışmaların ve rahatsızlığın temelinde etkili bazı kesimlerin sinsice işveren düşmanlığı yapması olduğunu” söyledi.

Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:

“Başımıza ne geldiyse planlı yaşama geçememiş olmamızdan kaynaklı olduğu aşikârdır. Plansız yaşamda hemen hemen her konuda karar, siyasi merciinin iki dudağı arasındadır ve bunun siyasi getirisinin ne kadar yüksek olduğu da aşikârdır. Bu nedenle yıllarca tercih edilmiştir. Ancak karşı karşıya kaldığımız ve sürdürülemez olan mevcut durumun oluşmasında en büyük pay bu tercihin olmuştur.

Plansız yaşam, plansız siyaset, plansız turizm, plansız tarım, plansız inşaat, kısacası plansız yaşam tercihi hemen hemen her konuda başarısız olmamızın en büyük müsebbibidir.”

KTİMB’nin uzun yıllardır planlı yaşam için mücadele vermekte olduğuna işaret eden Gürcafer, “Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinde katılımcı bir süreç yaşandığı doğrudur. Ama katılımcılık yalnızca öneri aşamasında var ise ve karar aşamasında öneri verenlerin (belediyeler de dâhil) hiç bir söz hakları yok ise bunun adı katılımcılık değildir. Buna softa şaşırtması denir” ifadelerini kullandı.

“Yapmamız gereken ne ise yasalar çerçevesinde yapacağız”

Gürcafer, şunları da ifade etti: “Bir zemin yaratılarak planın revizyon çalışmalarının bir an evvel başlamasını ve maksimum düzeyde kabul gören bir plana dönüşerek yayınlanmasını hedeflemekteyiz ve elimizden gelen katkıyı da koymaya hazırız. Ama kimse bizden inşaat sektörünü batırmayı hedefleyen kesimlere karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Kimse bizden altı ay daha çalışmadan, iş yapmadan beklememizi beklemesin. Plan yayınlanana kadar geçecek olan süre içerisinde faaliyetlerimizi sürdürebilmek için yapmamız gereken ne ise yasalar çerçevesinde yapacağız.

“Önümüzdeki hafta içerisinde bazı gelişmeler beklemekteyiz”

Sayın Başbakan ve beraberindeki heyetle 18 Temmuz Cumartesi günü bölge yatırımcılarımızın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu çerçevede önümüzdeki hafta içerisinde bazı gelişmeler beklemekteyiz.

Toplantı sonrasında konuyu değerlendiren Eylem Komitemizin verdiği karar doğrultusunda, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan gelişmelere ve özellikle KTMMOB’nin mahkemeye yapmış olduğu müracaatın neticesine kadar araçlı olarak gerçekleştireceğimiz büyük eylemimizi bir hafta süre ile ertelediğimizi kamuoyuna duyururuz.”