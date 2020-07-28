Müteahhitler eylemde, iş araçları Lefkoşa’da

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Müteahhitler Birliği üyeleri, iş araçları ile belirlenen noktalarda toplanmaya başladı.

Toplanan iş araçları, saat 10.00’da Lefkoşa’nın içine hareket edecek, Başbakanlık’ın önüne gidecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olması nedenleri ile eylem yapacağını duyurmuştu.

Fotoğraf: Devrim DEMİR