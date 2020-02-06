Müteahhitler eylemde
4 noktada buluşacak eylemciler saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) , Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı bu sabah Lefkoşa’da araç eylem gerçekleştirecek.
4 ayrı noktada buluşacak eylemciler saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek. Araçlar şu sıralar toplanmaya başladı.
Güvercinlik Kavşağı
Lefkoşa Hidden Garden önü
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Etiketler : müteahhitler, eylem, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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