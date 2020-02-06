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Müteahhitler eylemde

Müteahhitler eylemde

4 noktada buluşacak eylemciler saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) , Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı bu sabah Lefkoşa’da araç eylem gerçekleştirecek.

4 ayrı noktada buluşacak eylemciler saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek. Araçlar şu sıralar toplanmaya başladı.

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Güvercinlik Kavşağı

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Lefkoşa Hidden Garden önü

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