Müteahhitler Birliği tek talep ile sokağa çıkıyor…

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), 21 Temmuz’da gerçekleştireceklerini duyurdukları ve yaşanan bazı gelişmeler üzerine erteledikleri büyük eylemini 28 Temmuz Salı günü yapacak.

Bugün akşam saatlerinde toplanarak gelişmeleri değerlendiren KTİMB Yönetim Kurulu, Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında verilen sözlerin tutulmaması üzerine ertelenen eylemi gerçekleştirme kararı üretti.

Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin Hükümetin istifası olduğunu duyurdu.