Müteahhitler Başbakanlık önünde bekliyor…

"İlk defa bir Başbakan arka kapıdan kaçtı..."

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bu kadar yıldır çeşitli eylemler gerçekleştirdiklerini ancak ilk kez bir Başbakan'ın 'arka kapıdan kaçtığını' belirtti, bunu saygısızlık olarak nitelendirdi, 'yazıklar olsun' dedi.