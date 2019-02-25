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Müteahhit firma, inşaatın durdurulmasına karşı!

Müteahhit firma, inşaatın durdurulmasına karşı!

Otel inşaatında meydana gelen ölümlü iş kazasının üzerinden 24 saat geçmeden, müteahhit firma, inşaatın durdurulmasına karşı çıkarak bugün Çalışma Dairesi'ne başvurduğu öğrenildi

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YENİDÜZEN-ÖZEL

Otel inşaatında meydana gelen ölümlü iş kazasının üzerinden 24 saat geçmeden, müteahhit firma, inşaatın durdurulmasına karşı çıkarak bugün Çalışma Dairesi'ne başvurduğu öğrenildi. Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında, dün yaşanan iş kazasında 29 yaşındaki işçi Beyazit Temiz hayatını kaybetmişti. Çalışma Dairesi müfettişleri inşaat alanına gelir gelmez ise inşaatın faaliyeti hemen durdurulmuş ve ilgili inşaat faaliyete kapatılmıştı. Ancak alınan bilgiye göre, müteahhit firma, inşaatın durdurulmasına karşı çıkarak bugün Çalışma Dairesi'ne başvurdu. İnşaatın müteahhidi bugün Çalışma Dairesi’ne başvurarak inşaatın yeniden başlaması için girişimde bulundu. Çalışma Dairesi’nin olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği ve inşaatın yeniden faaliyete geçmesi için izin vermeyeceği öğrenildi.

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