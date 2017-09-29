Müşterilerin araçlarından hırsızlık yaptı…

Akdoğan’da çalışmakta olduğu “Çardaklar Kaporta” isimli işyerine tamir için gelen bazı araçlardan toplam 8 güneş gözlüğü ve 4 parfüm çalmakla suçlanan Bangladeş uyruklu M.O.S.Mollah isimli işçi patronu Yalçın Çardak’ın şikayeti üzerine tutuklandı. “Araçtan sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Mollah, teminat şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Parfümler ve güneş gözlükleri valizinden çıktı…

Meselenin tahkikat memuru Enis Özdemir, 27 Eylül tarihinde Akdoğan’da Yalçın Çardak’ın, yaklaşık 4 aydır sahibi ve işletmecisi olduğu “Çardaklar Kaporta” isimli işyerine tamir için gelen bazı araçlardan gözlük ve parfümlerin çalındığı ile ilgili müşterilerden şikayet aldığını ve bu konu ile ilgili yanında çalışma izini ile çalışmakta olan zanlıdan şüphelendiğini belirterek polisten yardım istediğini açıkladı. Ayni gün zanlının Akdoğan’daki evinde arama yapıldığını belirten Özdemir, yapılan aramada zanlının yatak odasında zanlıya ait valiz içerisinde 8 adet güneş gözlüğü ve 4 adet parfümün tespit edildiğini açıkladı. Özdemir, mesele ile ilgili yapılan ileri tahkikatta valiz içerisinde bulunan gözlüklerden Ray-Ban marka 500 TL değerindeki gözlüğün Emine Öztem’e ait olduğu, Mariness marka güneş gözlüğünün Aysel Naimoğlu’na ait olduğunu ve 40 Euro değerindeki erkek parfümünün ise Süleyman Kutlu’ya ait olduğunun tespit edildiğini açıklayarak zanlının tutuklandığını söyledi. Halen sahibi tespit edilemeyen güneş gözlüklerinin olduğunu söyleyen Özdemir, iş yeri sahibinin geriye dönük 5 aylık kayıtlarından müşterilerine ulaşmaya çalışarak gözlüklerin sahiplerini bulmaya çalıştığını da belirtti. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden Özdemir, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 40 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Zanlı ise teminat şartlarını yerine getiremediği için davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.