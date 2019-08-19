Müşteriden aldı, kasaya koymadı gerekçesiyle, tutuklandı

Girne bölgesinde Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Rocks Otel’in restoran kısmında garson olarak çalışan zanlı H.G. müşteriden aldığı 85 TL nakit parayı kasaya vermeyerek, tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat, zanlının önceki gün meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Zanlının önceki gün saat 14.30 raddelerinde, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin restoran kısmında garson olarak çalıştığı esnada, müşteriden aldığı 85 TL nakit parayı kasa vermeyerek, tasarrufuna geçirdiğini ifade eden Kesat, meseleyle ilgili olarak aynı gün zanlıdan yapılan soruşturmada işlemiş olduğu suçu itiraf edip, gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının aynı gün derdest emrince tutuklandığını belirterek, tahkikatın henüz tamamlanmadığını ve incelenmesi gereken kamera görüntüleriyle alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.