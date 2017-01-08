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Mustafa’lar imzayı attı

Mustafa’lar imzayı attı

GAÜ Çetinkaya’da beklenen imzalar atıldı

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Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresinde hem şampiyonluğu, hem de kupayı kazanmayı hedefleyen GAÜ Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Mustafa Yaşınses ve Mustafa Baran’a resmi imzayı attırdı. Federasyon Binasında gerçekleşen imza töreninde oyuncular sarı kırmızılı formayı terletecekleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Fotoğraflara gülümseyen oyuncular, imza töreninin ardından yeni takımlarının antrenmanına gitti. Mustafa Baran, Yalova’dan Erdinç Börekçi ve Serkan Önet’e karşılık, Mustafa Yaşınses ise Küçük Kaymaklı’dan Serhan Önet’e karşılık Çetinkaya kadrosuna katılmıştı.

 

 

 

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