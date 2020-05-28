Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı
25 Mayıs Pazartesi günü Türkmenköy’de kalmakta olduğu ikametgahta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı.
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25 Mayıs Pazartesi günü Türkmenköy’de kalmakta olduğu ikametgahta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı.
Polisten alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki Köleş’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “Karbonmonoksik Zehirlenmesi Asfiksi” olduğu tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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Etiketler : Mustafa Köleş
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