Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı
Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı

Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı

25 Mayıs Pazartesi günü Türkmenköy’de kalmakta olduğu ikametgahta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı.

A+A-

25 Mayıs Pazartesi günü Türkmenköy’de kalmakta olduğu ikametgahta meydana gelen yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in ölüm sebebi açıklandı.

Polisten alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki Köleş’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “Karbonmonoksik Zehirlenmesi Asfiksi” olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bu haber toplam 521 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Ev yandı, bir kişi öldü, bir kişi tutuklandı…İNSANLIK DRAMISon günlerde ülkemizin kanayan yarası haline gelen yangınlarda bu kez can kaybı yaşandı. Türkmenköy’de dün sabah saatlerinde polis açıklamasına göre “ihmalkârlık yüzünden” çıkan yangın sonucunda 75 yaşındaki Mustafa Köleş, yaşamını yitirdi.
Ölümlü yangında bir tutuklamaÖlümlü yangında bir tutuklama