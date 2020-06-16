Mustafa İpek trafikte can verdi

65 yaşındaki Mustafa İpek geçirdiği trafik kazasinda hayatını kaybetti.

Polis şu açıklamayı yaptı:

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

16.06.2020 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 0-1 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Alayköy’ de sakin Mustafa İPEK (E-65) yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak, karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu o esnada Güzelyurt istikametinden gelip sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami DURMUŞ (E-20) yönetimindeki LH 423 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.Kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.