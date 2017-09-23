Mustafa Hacıahmetoğlu'na veda

Kıbrıs Türk siyasetinde 33 yıl boyunca milletvekili sıfatıyla yer alan ve dün vefat eden Mustafa Hacıahmetoğlu için Cumhuriyet Meclis’inde tören düzenlendi.

Meclis avlusunda saat 11.30'da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, Hacıahmetoğlu’nun dostları ve ailesi katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Mustafa Hacıahmetoğlu’nun özgeçmişi okundu. Tören konuşmaların ardından tamamlandı.

Hacıahmetoğlu Meclis’teki törenin ardından köyü Dağyolu’nda kılınacak öğle namazının ardından burada toprağa verilecek.

Hüseyin Hacıahmetoğlu: “Halka himzet etmek için uğraştı, geride güzel hatıralar bıraktı"

Törende ilk olarak Mustafa Hacıahmetoğlu’nun oğlu Hüseyin Hacıahmetoğlu bir konuşma yaparak, törene katılan herkese teşekkür etti.

Babasının 33 yıllık milletvekilliği sırasında her kesime ayrım gözetmeden hizmet ettiğini söyleyerek, hayatı boyunca halkına hizmet etmek için uğraşan biri olarak geride güzel hatırlar bıraktığını vurguladı.

Siber: "Halk adamıydı, halkın hacı dayısıydı"

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber de, bir değeri daha uğurlamanın burukluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, Hacıahmetoğlu’nun bir halk adamı olduğunu belirtti.

Hacıahmetoğlu’nun aynı zamanda bir köylü olduğunu ve her zaman köyünün ve köylüsünün yanında olduğunu ifade eden Siber, Hacıahmetoğlu’nun çok sevilen bir insan olduğunu halkın, ‘hacı dayısı’ olarak yıllarca milletvekili seçildiğini anlattı.

Hacıahmetoğlu’nun hizmetlerinden örnekler vererek, siyaseti ve halkı çok sevdiğini hatırlatan Siber, “Hepimizin başı sağ olsun, ardında ailesine gururla taşınacak bir isim bıraktı” dedi.

Konuşmaların ardından, Hacıahmetoğlu’nun naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi de yapıldı.

Hacıahmetoğlu kimdir?

1931 yılında doğan Mustafa Hacıahmetoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti, Cemaat Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi’nde toplam 33 yıl milletvekilliği yaptı.

1958 yılında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Girne Kazası Temsilcisi olan Mustafa Hacıahmetoğlu, uzun süre Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1979'dan 1983 yılına kadar, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı’nı yürüttü.

1960’ta Türk Cemaat Meclisi Üyesi, 1970,1976 ve 1981 seçimlerinde milletvekili seçildi. 6 Aralık 1983'de oluşan Kurucu Meclisin de üyesi oldu. 1985 ve 1990 seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçilerek Meclis’te görevini sürdürdü.

KKTC de en uzun milletvekilliği yapmış kişilerde biri olan Mustafa Hacıahmetoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda da görevler yaptı.

1961 yılında geçirdiği uçak kazasından sağ kurtulan Hacıahmetoğlu 6 çocuk, 12 torun ve 5 torun çocuğu sahibiydi.