Mustafa Cengiz kalbine yenik düştü

Mağusa’da dün sabaha karşı yaşamını yitiren Mustafa CENGİZ (E-57)’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

Lefkoşa Arasta bölgesinin sevilen esnaflarından, Amcacık Kumaş’ın sahibi Mustafa Cengiz bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.