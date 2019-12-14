Mustafa Aygün'ün ölümüyle ilgili iddia

İnşaat halindeki “360” isimli gökdelende ölü bulunan kişi olduğuna inanılan, 26 yaşındaki Mustafa Aygün'ün cep telefonu ile karısına intihar etme niyetini bildirdiği öne sürüldü.

Politis’in haberine göre Lefkoşa’nın güneyinde, inşaat halindeki 30 gökdelenin 3’üncü katında bulunan cesede dün otopsi yapıldı ancak kimliği, DNA testi ile netleştirilecek. Cesedin yaşı, karakteristik özellikleri ve olay yerinde bulunan cep telefonu, 10 Aralık’ta Sina Oros’ta meydana gelen cinayet girişiminden aranmakta olan 26 yaşındaki Mustafa Aygün olduğunu sonucuna götürüyor.

Suç eylemi olasılığının elenmiş olmasına karşın polisinin henüz, gökdelenin tepesinden 3’üncü katına düşme olayının bir kaza mı yoksa intihar mı olduğunu resmen açıklayamadığına işaret eden gazete, polisinin önceki gün, hakkında eşini ve kayın pederini bıçakla yaraladığı ve cinayete teşebbüs ettiği suçlamasıyla aranan Mustafa Aygün’ün fotoğrafını basına verdiğini hatırlattı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Kürt olduğunu belirttiği Aygün’ün cep telefonundan, bıçak ile yüzünden yaralandığı için hastanede tedavi görmekte olan eşine “kendisine saldırdığı için pişman ve hayatına son vermek niyetinde olduğunu” bildiren bir mesaj gönderdiğini iddia etti.