Mustafa Alnar: Bilardoya şans eseri başladım
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Öğrenci)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırs ve başarı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çok küçük yaşta bilardoyla tanıştığım için başka bir spor yapmayı düşünmedim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Spor ve siyaset
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiğim başarılardan sonra bana gerekli desteği vermeyen devlet yetkililerine gerekli tepkiyi göstermemek
En büyük sevincim… Avrupa şampiyonasında elde ettiğim 2.likler ve Dünya 3.lüğüm
Hayatımın dönüm noktası… Bilardoya şans eseri başlamak
Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli
Başucumdaki kitap… Simyacı
En keyif aldığım müzik… Türkçe rock
En son izlediğim film… Joker
Kendim için son aldığım şey… Yeni başladığım Simyacı kitabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Atamadığım ceketlerim
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Her hediye benim için değerlidir. Hediyede ayrım yapmak olmaz
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…
Sporu hayatımda daha çok yer vermek
Kendimde beğendiğim özellik… Asla pes etmemek
Olmasa da olur… Hayatımdaki her şeyin benim için bir değeri vardır
Olmazsa olmaz… Ailem, arkadaşlarım ve bilardo
En iyi yaptığım yemek… Yemeği yapmasını değil de yemesini severim :)
Hayalimdeki dünya… Savaşsız ve barış içinde bir dünya
Aşk benim için… Mutluluk ve acının birlikte yaşandığı bir duygu
Onunla çok tanışmayı isterdim… Che Guevara ve bilardonun efsanesi Ronnie O’Sullivan
Görmek istediğim yer… Avusturya, Hallstatt
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak
Son olarak söylemek istediklerim… adres dergisine bana gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim