Mustafa Alnar: Bilardoya şans eseri başladım

(Öğrenci)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırs ve başarı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çok küçük yaşta bilardoyla tanıştığım için başka bir spor yapmayı düşünmedim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Spor ve siyaset

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiğim başarılardan sonra bana gerekli desteği vermeyen devlet yetkililerine gerekli tepkiyi göstermemek

En büyük sevincim… Avrupa şampiyonasında elde ettiğim 2.likler ve Dünya 3.lüğüm

Hayatımın dönüm noktası… Bilardoya şans eseri başlamak

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli

Başucumdaki kitap… Simyacı

En keyif aldığım müzik… Türkçe rock

En son izlediğim film… Joker

Kendim için son aldığım şey… Yeni başladığım Simyacı kitabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Atamadığım ceketlerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Her hediye benim için değerlidir. Hediyede ayrım yapmak olmaz

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…

Sporu hayatımda daha çok yer vermek

Kendimde beğendiğim özellik… Asla pes etmemek

Olmasa da olur… Hayatımdaki her şeyin benim için bir değeri vardır

Olmazsa olmaz… Ailem, arkadaşlarım ve bilardo

En iyi yaptığım yemek… Yemeği yapmasını değil de yemesini severim :)

Hayalimdeki dünya… Savaşsız ve barış içinde bir dünya

Aşk benim için… Mutluluk ve acının birlikte yaşandığı bir duygu

Onunla çok tanışmayı isterdim… Che Guevara ve bilardonun efsanesi Ronnie O’Sullivan

Görmek istediğim yer… Avusturya, Hallstatt

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya turuna çıkmak

Son olarak söylemek istediklerim… adres dergisine bana gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim