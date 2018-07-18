Muslu ödülü Töre’nin

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin geleneksel olarak verdiği Yıltan Muslu Yılın Gelecek Vadeden Hakemi ödülüne Zekai Töre layık görüldü. Töre kısa bir süre önce B Klasman’dan A Klasman’a terfi etmişti. Dernekten yapılan açıklamada “Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin belirlediği prensipler çerçevesinde ve hakemin yıl içerisindeki sergilediği performansa göre” her yıl geleneksel olarak seçilen ve bir marka haline gelen “Yıltan Muslu Yılın Gelecek Vadeden Hakemi” ödülüne Zekai Töre seçilmiştir.

Ayrıca, Kıbrıs Türk Futbol hakemliğine uzun yıllar hizmet etmiş ve hakemliğin gelişmesi adına hakemlerle birlikte hareket eden Sn. Alper Aligüllü’ye Yıltan Muslu’nun eşi anısına verilecek özel ödüle layık görülmüştür.

Ödüle layık görülen Zekai Töre ve Alper Aligüllü ödülünü, 19 Temmuz 2018 Perşembe akşamı saat 19.00’da Gönyeli Yenikent’teki “Med Club Tesisi’nde (Kıbrıs Türk Tabipler Birliği)” Yıltan Muslu Ailesi tarafından, yapılacak olan bir tören ile verilecektir” denildi.