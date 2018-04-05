Yıllardır müşavirlikle ilgili sıkıntısını dile getirmeyen, bu müşavirlik sisteminin bitmesi gerektiğini söyleyen, oturup para kazanma devrinin kapanmasının şart olduğunu, devletin bu yükü kaldıramadığını belirten neredeyse hiç kimse kalmamıştır.

Şimdi hükümet bir adım attı ve müşavirliği bitiren yasa tasarısını Bakanlar Kurulu’nda onayladı, meclise gönderecek.

İş ciddiye binince herhalde, müşavirliğin devam etmesi gerekliliği dile getiriliyor şimdi…

Neden?

Çünkü bir daireye müdür olarak atanan kişi, görevden alındığında müşavirlik uygulaması bittiğinde tekrar eski görevine geri dönmek durumunda kalacak ve o sürede mevki olarak kendi atında olan bir kişi o zaman sürecinde üzerindeki bir mevkiye çıkabilir ve geri döndüğünde o kişiden emir almak durumunda kalabilir gibi zor bir durumla karşı karşıya kalabileceği söyleniyor.

Böyle bir durumu kabullenmenin zor olduğu dile getirilirken müşavirlik sisteminin devam etmesinin daha doğru olacağı gibi bir düşünce var kafalarda hem daha önce bu mevkilerde bulunan, hem de şimdilerde müşavirlik durumunu kaybedecek olanlar arasında…

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Hazırlanan yasa tasarısında bu konuda bir düzenleme yapıldı mı bilemiyorum. Yani eski görevine dönen kişi, daha önce alt mevkide olan bir kişinin o geçen sürede mevki almasıyla yeni durumda o yükselen kişinin altında kalması gibi bir durum öngörüldü mü tasarı hazırlanırken, bu konuda düzenleme var mı bilemiyorum. İlk bakışta bu durum insani olarak zor görülebilir. “Bu durum etik açıdan doğru mu?” da denilebilir. Ancak böyle bir durum gerçekleşse bile müşavirlik sisteminin bitebilmesi için bir yerden başlamak gerekliydi. Yani yukarıda anlatmaya çalıştığım durum bu ‘asalak’ müşavirlik sisteminin kaldırılmasına engel olmamalı…

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Meclise geldiğinde tasarının ayrıntıları daha fazla konuşulacak tabii ki… Ancak şunu da belirtmek gerekir ki müşavirlik sisteminin kalkması bundan böyle her hükümet değişikliğinde makam/mevki alma isteklerini de asgariye indirecektir. Çünkü görevden ayrılacak kişi tekrar eski görevine döneceğini bildiğinden hükümete/partisine makam almak için fazla baskı da yapmayacaktır.

Böyle olunca o makamda bulunan kişinin yerine istek olmayacağından o kişi de işini uzun süre yapabilme olanağı bulacak. Her yeni gelenin işi öğrenebilmesi, o işi hazmetmesi ve yararlı duruma gelebilmesi gibi bir zaman kaybı da yaşanmayacağından devletteki verimlilik de artış kaydedecektir.

Bir makamda bulunan kişinin partisi değil, iş bilgisi önem kazanacaktır.