‘Müşavir yaratılmaması’ tasarısına ivedilik!

Meltem SONAY

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi OYÇOKLUĞU ile onaylandı.

Meclis Genel Kurulu, toplandı, ‘Müşavir’ yaratılmasının önüne geçme hedefiyle Bakanlar Kurulu’nca hazırlanıp Meclis’e gönderilen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ivedik talebi ile gündeme geldi.

Gündüz: “İvediliğe oyumuz ret”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, yasa değişikliğinde sıkıntılar olduğunu savundu, özellikle üst düzey yönetici olarak atanan öğretmenler için sıkıntı olacağını kaydetti.

Gündüz, Yasa değişikliğinde görevden alınmanın ardından eski görevine dönmeye ilişkin düzenlemede kadroların dolu olması halinde öngörülen ‘kadro fazlası’nın öğretmenleri için mümkün olmadığını belirtti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP’nin bu yasa tasarısının ivedilik istemine oylarının ret olacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Özersay:

“Atılması gereken bir adımı attık, önerilere açığız…”

Başbakan Yardımcı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, bu konuda bir israfın olduğunun yıllardır konuşulduğunu anımsatırken, atılması gereken adımın atılmakta olduğuna işaret etti.

Özersay’ın açıklamaları şöyle:

“‘Tanrı kelamı’ olduğunu söylemedik. Diyaloğa açık olduğumuzu söyledik. Çok kişiyle görüştük, lütfen sadece eleştirmeyiniz, öneride de bulununuz dedik. Meclis’e gelen yasa tasarısı nihai değildir. Somut, makul önerileri değerlendireceğiz. Şu an görev yapmakta olan müşavir derken, üst düzel yönetici olarak atanan bir kişinin müşavir statüsü kazanmadığını, üst düzel yönetici olduğunu da gözden kaçırmayalım. Komite aşamasında makul, somut önerilere açık olacağız. Bunun hemen ertesinde de gecikmezsizin Kamu Reformu’nu birlikte oturup neticelendirmek durumundayız. Bir biçimde bir çizgi çekmek geleceğe doğru bir yapıya geçmek durumundayız”.

‘Anayasa’dan dönecek’

Meclis Genel Kurulu’nda UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin söz alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, yasa değişikliğinde ciddi sıkıntılar olduğunu savundu.

Canaltay, “Anayasa’dan dönecek bir düzenleme… Bunun farkında değil misiniz, yoksa Anayasa’dan dönsün de, ‘Biz yaptık ama Anayasa’dan döndü’ demek için mi yaptınız bu çalışmayı” diye sordu.

“UBP müşavir yaratılmasının önüne geçilmesine karşı” algısı…

UBP’nin müşavir yaratılmasının önüne geçilmesine karşı olduğuna ilişkin bir algı yaratılmaya çalışıldığını savunan UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz’a karşılık kürsüdeki Kudret Özersay’ın ‘Bu algının yaratılmasına siz neden oluyorsunuz’ yönündeki ifadeler, Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, eleştirilerin somut öneriye dönüştürüldüğü takdirde komitede değerlendirileceğini yineledi.

Angolemli: “Toplum müşavirler ve yolsuzluklar için adım istiyor”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tüm toplumun bu müşavirliğin kalkmasını istediğine işaret ederken, bugüne kadarki Hükümetlerin bunu yapamadığını ifade etti.

Toplumun yolsuzlukların üzerine gidilmesini de istediğine vurgu yapan Angolemli, hükümetin bu iki görevi yapması durumunda puan toplanacağı görüşünü belirtti.

“Hak yemeyelim, aşağıda komite bunu tartışalım. Muhalefette arkadaşlarımız bir yasa önerisi verebilir ve ikisini birlikte aşağıda görüşürüz. O zaman sizin girmek istediğiniz diğer maddelere de girebiliriz” şeklinde konuşan Angolemli, yasayı oybirliği ile geçirme çağrısı yaptı.

YDP'den OLUMLU oy...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP’nin endişelerine katılmakla beraber müşavirlik konusunda bir adım atılması gerekliliği nedeniyle ivediğe olumlu oy vereceklerini belirtti.