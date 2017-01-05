İçişleri Bakanı Kutlu Evren “Müsamaha gösteremezdik” dedi.

Kime?

Barbaros Şansal’a…

Neden?

‘Kışkırtıcı tavırlar’ göstermiş, ondan.

Başka?

‘Anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmış.’

Bakanın ‘Şansal neden sınır dışı edildi?’ sorusuna yanıtı bu…

* * *

Bakan Evren bunu söyledi, ama bırakın sokaktaki vatandaşı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş dahi kendisine destek çıkmadı.

Hükümet üyeleri bile bu kararı ve uygulamayı tasvip etmedi.

Çünkü Kutlu Evren büyük bir yanlış yaptı.

Ya gofa geldi…

Ya da telkinlerle hareket etti.

Hukuken de, ahlaken de, vicdanen de, siyaseten de baltayı taşa vurdu.

* * *

İçişleri Bakanlığı sağ hükümetlerin en çok sevdiği yerlerden biridir.

Vatandaşlıktan dolayı…

Çalışma izinlerinden dolayı…

Siyasi literatürümüze ‘gollifa yurttaşlıklar’ diye geçen binlerce, on binlerce yurttaşlık UBP ve bazen de DP’nin marifetiyle yapıldı.

Hak edenlere değil, etmeyenlere ‘şeker’ dağıtır gibi kimlik kartı verildi.

Kaç kez konu mahkemelik oldu, yargı bozdu.

Ama hukuksuzluk –ya da icraatı kitaba uydurma- hep devam etti.

* * *

Şimdi de bir hukuksuzluk örneğine imza atıldı.

Kutlu Evren “Müsamaha gösteremezdik” diyerek deport kararı aldığını söyledi.

Barbaros Şansal’ı Türkiye’de linç etmelerine çanak tuttu.

Nereden bakarsanız, ortada bir insanlık ayıbı vardır.

Ama konu Barbaros Şansal’la sınırlı değil.

Konu burada bitmiyor.

Bundan sonra İçişleri Bakanlığı ‘sınır dışı’ kararlarını verirken bu örnek ortada bir emsal olarak duracak.

Yani?

* * *

Yanisi şu:

Görevde hangi İçişleri Bakanı varsa, hangi yabancı uyruklu şahıs ‘aşırı ifadeler’ kullansa, hangisi ‘müsamaha sınırları’nı zorlasa ya da ‘kışkırtıcı tavır’ gösterse, kulağından tuttuğu gibi uçağa bindirip memleketine geri postalayabilecek!

Madem Yabancılar ve Muhaceret Yasası bakana bu ‘padişah yetkisi’ni veriyor…

Madem ki insanların ‘suçlu’ olup olmadığına mahkemelerin bakmasına gerek yok…

Madem ki İçişleri Bakanı ‘astığı astık, kestiği kestik’ davranabiliyor…

O zaman kim o makamda oturursa aynısını uygulayabilecek.

Bakacak, kimin ifadesi ‘aşırı’?

“Yollayın gitsin!..”

Bugün kimler ‘müsamaha sınırlarını zorladı’?

“Paket!..”

Hangi densiz ‘kışkırtıcı tavır’ gösterdi?

“Bindirin uçağa, yollayın ülkesine!..”

Eh, herkesin vardır bir ‘müsamaha’ sınırı…

Sadece Kutlu Evren’in değil!..