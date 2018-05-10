“Müsaade etmeyeceğiz”

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, basketbolun şiddet sarmalına sürüklenmesine ve sporun güzelliklerinde nasibini almamış bu kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada basketbol ve şiddet kavramlarının bir araya gelmesinden duyulan üzüntü ifade edilirken, basketbolu şiddete bulaştırmaya çalışan kişilerin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırımlası için gerekenin yapılacağı, bu kişilerin sahalara alınmaması konusunda girişimin yapıldığı ifade edildi. Açıklamanın son bölümünde federasyonun kurumsal kimliğine zarar veren ve hakemleri hedef alarak saygı sınırlarını aşan paylaşımların da incelenerek gereken cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.

“Üzüntü ile karşılıyoruz”

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından yapılan “Basketbol Federasyonu olarak Basketbolumuzda Şiddete Yer Bırakmayacağız!” başlıklı açıklama şöyle: “Basketbolun ülkemizde her geçen gün popülerliğini artırması ve toplumun çok daha geniş bir kesimi tarafından takip edilmeye başlanması bizleri oldukça sevindirmektedir.

Bizler dünyanın en güzel oyunu olarak kabul ettiğimiz basketbolun etrafında bir araya gelmiş bireyler olarak, bu özneye değer katmak ve hak ettiği yere taşımak için çalışmaktayız.

Buna karşın son dönemde bazı kendini bilmez kişilerin yaptıklarıyla kesinlikle bir araya gelmemesi gereken iki olgu olan basketbol ve şiddet kavramlarını gündeme getirdikleri üzüntüyle karşılanmaktadır.

“En ağır ceza için gereken yapılacak”

“KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak bu güzel oyunun şiddet sarmalına sürüklenmesine ve sporun güzelliklerinde nasibini almamış bu kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılmasına müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Basketbol Federasyonu, bu hususta basketbolumuzu şiddete bulaştırmaya çalışan kişilerin yasalar, tüzükler ve yönetmeliklerin izin verdiği oranda en ağır şekilde cezalandırması için ne gerekiyorsa yapacaktır.

“Sosyal medyada sınırı aşan paylaşımlara gereken cezai işlem uygulanacak”

“Bu konuda son dönemde yaşanan bir şiddet olayı ile ilgili bir kişinin sahalarımıza alınmaması konusunda girişimler yapılmıştır. Bunun yanı sıra özellikle sosyal medyadan federasyonumuzun kurumsal kimliğine zarar veren ve hakemleri hedef alarak saygı sınırlarını aşan paylaşımlar da titizlikle incelenerek gereken cezai işlemler uygulanacaktır. Sporda şiddet konusunda hiçbir toleransı olmayan federasyonumuz tüm halkımızı basketbolun güzelliklerini yaşamaya davet etmektedir.”